Orvosos sorozatok - ezek a legjobbak a nézők szerint

Az orvosos sorozatok rendületlenül népszerűek, a műfajt nagyon sokan szeretik, minden generációnak megvoltak a kedvencei. Magyar próbálkozások is voltak, például a Jóban Rosszban, amely nagy sikerrel ment a TV2-n, de ne feledjük, hogy az egyik legnépszerűbb magyar rajzfilmsorozatnak pedig Kérem a következőt! volt a címe, a főszereplő pedig Doktor Bubó volt, aki elsősorban nem a testet, hanem a lelket próbálta gyógyítani.

Orvosos sorozatok - évtizedek óta kedveltek

Fotó: IMDb

72 éve mennek az orvosos sorozatok a tévében, és általában azok a legsikeresebbek, amelyek ügyesen adagolják a drámai eseteket és a nyilvánvalóan karizmatikus orvosok magánéletét. Mert a néző nem csak arra kíváncsi, hogy felépül-e a páciens, a legtöbben azt is szeretik tudni, milyen a kapcsolat a kórházi személyzet tagjai közt, mit csinálnak egy pörgős, feszült 24 órás ügyelet után, ki kivel kavar.

Orvosos sorozatok: a kórházon túl is van élet

A magánéleti szálakat pedig ügyesen kell adagolni, és ezt tette többek közt a Vészhelyzet, a Doktor House, a Kés/alatt, a Dr. Csont, a Grace klinika. A személyes kapcsolatokat is bemutatta a Dokik, amely még arra is vállalkozott, hogy humort vigyen be a kórház falai közé: nem sok sorozatnak sikerült orvos-kórházas témában viccesnek lennie, a Dokinak ez sikerült.

Dokik

Fotó: IMDb

Volt különleges, fekete humorral készült orvosos-háborús sorozat, a MASH, készült külön bizarr és felkavaró, néha perverz széria a plasztikai sebészekről (Kés/alatt), hullámzó kedélyállapotot kábítószerrel javítani próbáló nővérről (Jackie nővér), és olyan is, amely azt mutatta be, az 1900-as évek elején milyen lehetett az orvostudomány (A sebész). Ha pedig valami sikeres volt, mint a Grace klinika, kapott egy spinoffot, testvérsorozatot, ilyen volt a Private Practice, magyar tévéken Dr. Addison.

A cikk folytatódik, lapozzon!