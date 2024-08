Így fogadta Marsi Anikó a volt férje, Palik László visszatérését

Marsi Anikó és Palik László 2021 nyarán jelentették be, hogy tönkrement a házasságuk, külön utakon folytatják – a hivatalos válással azonban majdnem egy évig vártak, 2022 tavaszán váltak el. A Tényekben látható Marsi Anikó azóta újra férjhez ment Gyarmati Gáborhoz, most azonban újra mindketten a TV2-nél dolgoznak a volt férjével.

Palik László és Marsi Anikó még együtt

Fotó: TV2 / TV2

Palik László lesz ugyanis a visszatérő Legyen ön is milliomos! műsorvezetője, aminek Marsi Anikó kifejezetten örül

a Story magazin értesülése szerint. Arról egyelőre nincs hír, hogy a korábbi pár közösen is feltűnik-e képernyőn, a Legyen ön is milliomos!-ban azonban akár ez is megtörténhet, hisz az új verzióban nemcsak civilek, de sztárok is kipróbálják a tudásukat.

Palik László már kipróbálta, meddig jutna

Palik László saját videosorozatában, a Palikék világa by Mannában már korábban beszélt a visszatéréséről, sőt a játék mobiltelefonon elérhető verzióját is kipróbálta: műsorvezetőtársa, Wágner Tamás vizsgáztatta, az elvileg véletlenszerűen megjelenő kérdések közül Palik Lászlónak az elején az alábbiakra kellett válaszolnia.

Melyik villa nem a konyhába való?

Melyik tortát fedi karamellborítás az alábbiak közül?

Melyik égitest nem hold az alábbiak közül?

Melyik hüvelyes növény az alábbiak közül?

Milyen szög a 45°-os szög?

A Legyen ön is milliomos! leendő házigazdája csak az utolsó kérdésnél bizonytalanodott el komolyabban, de végül arra is jól válaszolt – majd a további játék helyett úgy döntött, inkább megáll a biztos nyereménynél, 100 ezer forintnál.

50 millió forint a tét

Palik László az adás végén természetesen nem kapta meg a nyereményét, a TV2 vetélkedőjében a játékosok azonban 50 millió forinttal is távozhatnak, ha helyesen válaszolnak a kérdésekre.

A hamarosan újrainduló vetélkedőben most is lesznek adások civil játékosokkal, ám ezúttal, mint írtuk, celebpárok, illetve ismert emberek és párjaik is bemutatkoznak. Közben a szabályokban is lesz változás: a három korábbi segítség (telefonos, felező, a stúdióban ülők megkérdezése) mellett a 2024-es verzióban lesz egy negyedik lehetőség is, a játékos ugyanis egy alkalommal a műsorvezetőtől is segítséget kérhet – a négy lehetőség közül azonban csak hármat használhat fel a játék során.