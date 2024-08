Vadító, áttetsző ruhában jelent meg a vörös szőnyegen Palvin Barbara - fotók

Palvin Barbara ezúttal is vadító szettben jelent meg a vörös szőnyegen, a férje, Dylan Sprouse új filmjének, a The Duelnek a bemutatójára egy áttetsző, hosszú uszályos ruhát választott, amely oldalról a mellét is alig takarja. Nézze meg, milyen káprázatosan nézett ki a világhírű magyar modell!

Palvin Barbara lapozható posztja a The Duel bemutatójáról:

Palvin Barbara a vörös szőnyegen – illetve egy másik bejegyzésben – arra a pletykára is reagált, miszerint szakítottak a férjével: a modell ugyanis kamerák előtt váltott heves csókot a színésszel, így bizonyítva, hogy még mindig együtt vannak. Nézzen meg erről is egy fotót!

Palvin Barbara és Dylan Sprouse csókja a vörös szőnyegen:

Palvin Barbara és Dylan Sprouse

Fotó: Instagram/Palvin Barbara

Szinte minden jól áll neki

Palvin Barbara gyakran tesz közzé magáról hivatalos eseményfotókat és divatfotókat az Instagramon, nemrég például a Roberto Cavalli darabjaiban mutatta meg magát, kis bikinifelsőben, illetve melltartó nélkül, nyitott felsőben is pózolt.

A közösségi oldala alapján korábban a Numéro magazin holland kiadásába fotózták (volt, hogy a melleit csak egy vékony szalag takarta), előtte pedig Budapesten is járt, egy szöuli és egy shanghaji modell mellett részt vett ugyanis a Longines kampányában, amelyhez a magyar fővárosban forgattak róla videós anyagot.

Sok más világsztár mellett Palvin Barbara májusban a cannes-i filmfesztiválon is megjelent, akkori fotói alapján pedig egyenesen Cannes királynőjének nevezte az Instagramon egy hozzászóló – ami nem is csoda, hisz a világhírű magyar modell fantasztikusan néz ki a kivágott, a hasát láttató ruhában.

Palvin Barbara egy másik, szolidabb szettben is megjelent a fesztiválon, hivatalos fotók készültek róla például a Donald Trump fiatalkorát bemutató film, a The Apprentice premierjén. A modell erre az alkalomra egy csipkés fekete darabot választott, mutatjuk ezt is.