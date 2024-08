Rá sem lehet ismerni a látványosan megöregedett Pamela Andersonra - fotók

Az utóbbi időben egyre kevésbé adott a megjelenésére Pamela Anderson, aki hirtelen úgy döntött, hogy nem sminkeli magát többé. Azóta bárhová is ment, nem volt hajlandó sminket viselni, még a fontosabb divateseményeken sem. Legutóbb az Oscar-gála egyik leghíresebb afterpartiján jelent meg slampos külsővel, amelyet minden évben a Vanity Fair rendez meg. Azonban a sok kritika most megtette hatását, ugyanis legújabb képein már egyértelműen visel sminket, azonban így sem lehet ráismerni az egykori szexszimbólumra.

Az 57 éves színésznő most úgy tűnik egy elegánsabb stílusra váltott, mely igazán a korának megfelelő, kifinomult irány. Legutóbb egy fehér ingeben és hozzáillő elefántcsont színű nadrágban jelent meg a Rotate bemutatóján a Koppenhágai Divathéten, ahová két fiát, a 28 éves Brandon Thomas Lee-t és a 26 éves Dylan Jagger Lee-t is magával vitte, hogy legyen kísérője a divatbemutatón. Pamela Anderson eddig új, sminkmentes stílusával került a címlapokra, de évek óta először most egy visszafogott sminket viselt, halvány rózsaszín rúzst, csillogó szemhéjfestéket, és fekete szemceruzát használt hozzá, de nem vitte túlzásba - írja a Page Six.

Már nem olyan népszerű, mint egykor volt

Az 57 éves, kanadai származású színésznő és modell egykor valódi szexszimbólumnak számított, a hatalmas melleivel, vékony derekával, szőke hajával. A nagy áttörést a Baywatch hozta meg számára, melyben C.J. Parker szerepét játszotta öt éven át. A színésznő modellként kezdte, amikor 1989-ben felfedezte őt egy kanadai sörgyár, amikor egy focimeccsen az ő terméküket reklámozó pólót viselt, majd hivatalosan is felkérték reklámarcuknak. Így fedezte fel Pamela Andersont a legnépszerűbb férfimagazin, a Playboy, melynek a címlapján ő a legtöbbször szereplő playmate, ugyanis 14 alkalommal pózolt a borítóján.

Máig aktív a filmiparban, de mégsem képes olyan sikereket elérni, mint fiatalabb korában, amikor a szexi szőke nő karakterét játszhatta. Egy ideje hanyatlik a karrierje, hiszen egyre kevesebb felkérést kap. Egy ideig próbálta fenntartani a korábbi látszatot, de hiába sminkelte betegesen magát, már látni lehetett, hogy bizony eléggé megöregedett. Ekkor döntött úgy, hogy felhagy vele, úgy viszont slampos megjelenése miatt kritizálták sokan.