Szinte semmit nem takar a tangás bikini a Next Top Model Hungary sztárjának intim részeiből - videó

A Next Top Model Hungary első évadát Mészáros Lili nyerte, azonban a lányok közül sokan sikerre vitték a modellszakmában, és azóta is ezzel foglalkoznak. A műsor egyik legmegosztóbb szereplője Papp Gabi volt, de ezek ellenére is sokan drukkoltak neki, hiszen nagyon profi és kifogástalan alakja van, valódi modellalkat. Nemrég azt is megmutatta, hogy milyen elképesztő változásokon ment át az elmúlt évek alatt, ami elég látványos.

Bár a műsorban többször is előadta, hogy mennyire szemérmes típus, sőt, Merő Péterrel egy kisebb konfliktusa is volt emiatt, mára már nyoma sincs a szégyellőségnek, ha vetkőzésről van szó. Papp Gabi az utóbbi időben csak úgy ontja magáról a merészebbnél merészebb felvételeket az Instagram-oldalán, azonban a legújabb videója igazán arcpirítóra sikeredett. A modell csak egy falatnyi, élénk rózsaszín, tangás bikinit visel a felvételen, mely igazán sokat enged láttatni a formás testéből és intim részeiből is.

Szemmel láthatólag ő egyáltalán nem jön zavarba, sőt, az apró bugyiban még terpeszben ülve is megmutatja az intim részeit. A fürdőruha alsó része alól most jól látszik Papp Gabi intim tetoválása is, ami egy pillangót ábrázol, eddig azonban még sosem mutatta meg magát ilyen kevés ruhában, hogy ilyen jól kivehető lett volna a motívum.

Papp Gabit az sem zavarja, hogy már egy kislány édesanyja, így is elég merész, és büszke a testére. De a szíve foglalt, ugyanis együtt él gyereke apjával, ezért nem igazán foglalkozik azzal sem, hogy mennyi férfi bókol neki a merész képek alatt. Nemrég szemfüles követők azt is kiszúrták, hogy T. Danny is szemet vetett már a modellre, hiszen szinte minden képét és videóját kedveli a közösségi oldalán. De úgy tűnik a fiatal rapper csak legelteti a szemét a szexi modellen, ugyanis nagyon úgy tűnik, őt egy ismert magyar énekesnő csábította el, akivel nemrég együtt dolgoztak egy közös dalon.