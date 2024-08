Penészes lift és ehetetlen étel fogadta az álomnyaralásra érkező magyar sztárpárt

– Remek családi kiruccanás volt, bár közben zajlottak a TV2 Újratervezés című műsorainak a felvételei, úgyhogy Ottó félig dolgozott, félig kikapcsolódott. Nagy Szicília-rajongók vagyunk! Már tavaly is ott nyaraltunk, csak a sziget másik felén, de Ottó jelezte, hogy mindenképpen vissza kell térnünk, és most megtettük. Ez az a térség, ahova szívesen kiköltöznénk a nyugdíjas éveinkre –mesélte Anita, aki férjével egy ennél sokkal kalandosabb nyaralást is maga mögött tudhat.

Maga volt a pokol

– Évekkel ezelőtt megnyertük a TV2-n a Drágám, add az életed! című vetélkedőt, és azzal győztem meg Ottót, hogy fogadjuk el a felkérést, hogyha megnyerjük, akkor abból a pénzből elmegyünk egy olyan nyaralásra, amire mindig is el akartuk vinni a gyerekeket. Tunézia akkor nyitott újra a terrortámadás után; gondoltuk, addigra már tejjel-mézzel folyó Kánaánban lesz részünk.

De maga volt a pokol:

nem volt áram, a szállodában penészes volt a lift, ehetetlen a kaja.

Ott ültünk, és eldöntöttük, hogy újratervezünk. Életünk legjobb nyaralását hoztuk ki belőle: búvárkodtunk, ejtőernyőztünk, a legemlékezetesebb pillanatokat szereztük magunknak – idézi a hot! magazinnak nyilatkozó Deutch Anitát a Bors.