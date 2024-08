Majdnem meghalt a nő, aki 350 millió forintért plasztikáztatta magát

Majdnem meghalt a sok plasztikai műtét után a brazil Jennifer Pamplona, aki eddig összesen egymillió dollárt, nagyjából 355 millió forintot költött arra, hogy úgy nézzen ki, mint Kim Kardashian.

Fotó: Instagram/Jennifer Pamplona

A rengeteg pénz főleg fenékfeltöltésre ment el, a nő azonban azt állítja, hogy a beavatkozáshoz szükséges töltőanyag, a PMMA (polimetil-metakrilát, lényegében plexi) tönkretette a szervezetét: meddővé és súlyos beteggé tette, folyamatos fájdalommal, kínok között kell élnie.

Mindig arról álmodtam, hogy egyszer anya leszek

Sajnos most úgy tűnik, hogy a PMMA okozta komplikációk miatt nem tudom megvalósítani ezt az álmomat" – panaszkodott a brazil modell a Need To Know-nak, amit a New York Post is idézett.

"A szenvedés óriási, és a fájdalom, hogy nem tudok majd életet adni, olyasmi, amivel soha nem gondoltam volna, hogy szembe kell néznem. A korlátaim súlyosak, és nem tudom, mit hoz a jövő" – tette hozzá Jennifer Pamplona.

A sok plasztikai műtét miatt lett meddő?

Bár Jennifer Pamplona meddőségét nem lehet közvetlenül összefüggésbe hozni a PMMA használatával, valószínű, hogy mégis a töltőanyag nem megfelelő alkalmazása, netán valamilyen ritka mellékhatás okozta.

A nő azt állítja, hogy egy nagyjából tíz évvel ezelőtti plasztikai műtétje során lépett fel komplikáció, aminek során a feneke feltöltésére szolgáló anyag a hátsó kismedencei területről a nemi szerveire terjedt.

Sebésze, dr. Carlos Rios szerint az orvosi malőr "élet-halál kérdésévé" vált: Jennifer Pamplona akár bele is halhatott volna a mellékhatásokba, "egy hajszálon függött az élete".

Mi a helyzet itthon?

Természetesen a magyar sztárok között is akadtak már sokan, akik plasztikai műtétekkel igyekeztek megnyerőbb, fiatalosabb külsőt varázsolni maguknak, ennek érdekében többen külföldön vállalkoztak operációra – azok eredménye azonban nem mindig volt meggyőző.

