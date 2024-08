120 ezer lány közül választottak ki hatot, világsztárok lettek

120 ezren jelentkeztek a popsztárképzőbe, ami egészen döbbenetes szám, ennyien szerettek volna részt venni egy várhatóan hosszú, gyötrő, emberpróbáló felkészítésen, hogy aztán – miután beindul a marketinggépezet, dolgozik keményen a PR-osztály - pár hét alatt sztárrá váljanak. Az addig vezető út azonban borzalmasan nehéz, sok lemondással jár, fizikailag és lelkileg is roppant megterhelő, nem is jut el egy-két fordulónál tovább, aki nincs majdnem tökéletes állapotban - pszichésen és fizikailag egyaránt. A realityben a BTS-t összehozó csapat tanítja a lányokat a K-pop módszertana szerint, figyelve arra, hogy azokat az elemet, amelyek már bizonyítottan és többszörösen bejöttek világszerte, most se hagyják el.

Popsztárképző: Katseye

Fotó: Netflix

Popsztárképző: mindenki ellenfél

Mint az első adásban elhangzik, a cél "összerakni egy szuper, ikonikus, világraszóló lánybandát", amelyet globális jelenséggé akarnak tenni. A lányok persze nem barátkozni mennek ebbe a műsorba, nagyrészt tudják, hogy aki balra és jobbra áll tőlük, aki előttük vagy mögöttük ácsorog, ellenfelük, hiszen 120 ezer emberre jut mindössze hat hely. A barátkozás meg ráér, ha már valakit kiválasztanak, és bekerül az elit csapatba. "Mindenki ellenfél, sosem szabad elfelejteni, hogy ez egy verseny" - mondja is rögtön az első epizódban az egyik jelentkező.

