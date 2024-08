Radics Gigi mélyen kivágott ruhája nem sokat takar a melleiből

Radics Gigi mélyen kivágott ruhában, vizes hajjal pózol a legújabb fotóján, a képért pedig megőrülnek férfi követői. Az énekesnő remek formában van, és úgy tűnik, a magabiztosságával sincsen probléma, a szépségével ő is tisztában van.

Radics Gigi remek formában van

Fotó: Radics Gigi/Instagram

Radics Gigi számára a tavalyi év nem volt egyszerű

Az énekesnő egy éve, augusztusban bejelentette, hogy szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, ami lelkileg nagyon megviselte, hiszen szülei példáját követve ő is egy életre szeretett volna párt találni. A Dancing with the Stars negyedik szériájában bebizonyította, hogy egyedülálló anyaként is sikeres. A műsor alatt fokozatosan győzte le a gátlásait, és egyre többet mozdult ki a komfortzónájából.

Az énekesnő remek formában van, ennek köszönhetően pedig egyre több bevállalósabb képet mutat meg a követőinek az Instagram-oldalán, melyek nem sokat hagynak a képzeletre. Nemrég egy bőrből készült crop felsőben pózol a fotós kamerái előtt, és láthatóan nem volt zavarban: a cipzárt kicsit lehúzta, így hatalmas mellei is kilátszódtak.

Szingliként is próbál boldog lenni

Radics Gigi szakított kislánya édesapjával, Mikus Áronnal, erről akkor mi is beszámoltunk. Az énekesnő azóta sem nem árulta el, pontosan miért döntött a szakítás mellett, nemrég viszont arról beszélt, hogy nagyon nehéz volt számára az az időszak, amikor új életet kezdett. Bár egy ideje nem beszél a szerelmi életéről, úgy tűnik, még mindig egyedül van.

"Minden szingli ilyenkor azt érezheti, hogy ez nem az ő napja…. Szerintem pedig egy valamiben lehet biztos az ember, önmagában! Szeresd magad és légy hűséges társad jóban rosszban! Persze kívánom, hogy minden szerelmespár boldogan ünnepelje ne csak ezt a napot, hanem minden napot, és azoknak, akik nem találták meg még életük párját, kívánom, hogy minél hamarabb rájuk találjon a szerelem, a szeretet és a lelki béke. Elég nyálas voltam?" - kérdezte egy korábbi bejegyzésben az énekesnő, akit minden bizonnyal ostromolnak a férfiak.