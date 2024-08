Egy év után itt vannak az első fotók és videók Rihanna kisebbik gyerekéről

Eddig nem lehetett látni Rihanna és ASAP Rocky második gyerekét, az első születésnapja alkalmából azonban az apja több fotót és videót is mutatott róla – amelyeken keresztül nemcsak azt tudhattuk meg, hogy miként néz ki a gyerek, de a sztárpár családi életébe is bepillantást nyerhettünk.

"Boldog 1. születésnapot a 2. fiamnak, Riot Rose Mayersnek" – írta ASAP Rocky az Instagram-posztjához, amelynek felvételein a pár nagyobbik fia, a kétéves RZA is feltűnt. Nézze meg a lapozható bejegyzést!

ASAP Rocky válogatott családi felvételei:

Hogy lett Rihanna kétgyerekes anyuka?

Rihanna közben főleg fehérneműs fotókat rakosgat ki magáról az Instagramra, egy júniusi interjúban azonban azt is elmondta, hogy miként jöttek össze a párjával, hogyan jutottak el a családalapításig.

Mint kiderült, a kapcsolatuk barátságként indult azután, hogy 2011-ben együtt dolgoztak a Cockiness (Love It) remixén. Az MTV Video Music Awards akkori gáláján elő is adták közösen a dalt, ASAP Rocky pedig a színpadon a nagyközönség előtt fogta meg Rihanna fenekét – ami elég durva lépés volt, mindenki azt várta, az énekesnő majd a fejét veszi a produkció után.

Végül nem így lett, Rihanna és ASAP Rocky inkább összebarátkoztak, mivel egyébként hasonlóan gondolkodtak sok mindenről: "Ugyanúgy láttuk a divatot. Ugyanúgy láttuk a kreativitást. Sokszor kerültünk ugyanazokba a körökbe. És ezentúl egymás márkáit és termékeit is támogattuk" – magyarázta az énekesnő.

A kapcsolatuk aztán csak 2019-ben vált romantikussá, akkor viszont a Covid, a kényszerű összezártság hamar fel is gyorsította köztük a dolgokat – noha alapvetően mindketten óvatosan vágtak bele. "Már régóta ismertük egymást. Láttam őt kapcsolatokban. Ő is látott engem kapcsolatokban. Láttuk egymást a kapcsolatokon kívül is. Tudtuk, hogy mire vagyunk képesek, és hogy milyen bajt hozhatunk egymás életébe. Egymás szívét meg tudjuk javítani, de össze is tudjuk törni. Így hát nagy óvatossággal kezdtünk el randizni" – mondta erről Rihanna.