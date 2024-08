Rossz szülők: ezért gyűlöli egyre jobban az apját Tom Cruise és Katie Holmes lánya

Talán a népszerű színészről tudják legtöbben, hogy ő is a legismertebb rossz szülők egyike, és egyáltalán nem foglalkozik a gyerekeivel, főképp egyetlen vér szerinti lányával Suri Cruiszal, aki negyedik házasságából született. A színésznek sosem volt erőssége a hűség, hiszen első feleségét Mimi Rogerst Nicole Kidman miatt hagyta el. Kidmannal sokáig tartott a házasságuk, két gyereket is örökbe fogadtak, egy lányt, Isabella Jane-t és egy fiút, Conor Antonyt. Bár róluk is felmerültek a pletykák, hogy nem beszélnek a színésszel, de Bella Cruise cáfolta, Conor pedig köztudottan nagyon jó kapcsolatban van az apjával, legutóbb a Mission: Impossible - Leszámolás című filmet is együtt promotálták.

A legismertebb rossz szülők: Tom Cruise

Saját gyereke azonban nem következő feleségétől, Penelopé Cruztól, hanem Katie Holmestól született. Ma már a kis Suri Cruise is 18 éves, és több mint tíz éve nem beszélt az apjával.

Tom Cruise és Katie Holmes kapcsolata 2013-ban ért véget, nem túl békés módon váltak el egymástól, ugyanis Holmes elutasította férje kérését és nem csatlakozott a szcientológusok közé. Valószínűleg már Nicole Kidmannel is a vallási kérdések miatt váltak el. Tom Cruise a vallása miatt teljesen elhatárolódott a családjától, viszont a szupertitkos válási szerződésük szerint fizetnie kell Suri Cruise összes orvosi és tanulmányi költségét, így a gyerektartáson kívül évi négyszázezer dollárt utal a volt feleségének, míg az nagykorú nem lesz. Mivel Suri Cruise már elmúlt 18 éves, így nem tudni, apja támogatja-e a továbbtanulását, de állítólag anyagilag eddig is segítette őt, azonban életében továbbra sem akar részt venni, még a lány ballagása helyett is egy londoni Taylor Swift-koncertre ment.

Brad Pitt

Nagyon csúnya pereskedés zajlik a színész és felesége, Angelina Jolie között, akik évek óta nem tudnak pontot tenni a válásuk végére. Bár mindkettejüket egyedülállónak nyilvánította a bíróság, ezért Pitt már a következő házasságára készül 34 éves barátnőjével, sőt, gyereket is szeretne tőle, hiszen hat gyereke közül már egyik sem áll szóba vele.