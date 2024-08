Elszólta magát a Stranger Things folytatásának titkairól a fiatal színésznő

Annyi biztos, hogy látványos befejezésre számíthatnak a Stranger Things nézői. Maya Hawke - Uma Thurman lánya - úgy érzi, mintha nyolc mozifilmet forgatnának. Sok idő telt el a kezdetek óta, hiszen korábban a koronavírus-járvány, majd a forgatókönyvírók hosszúra nyúlt sztrájkja és a hollywoodi színészsztrájk miatt is csúszott a forgatás, a gyerekszereplők pedig felnőttek időközben, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy a női főszereplő, Millie Bobby Brown időközben férjhez ment.

Ami biztos, hogy január óta gőzerővel dolgoznak a produkción, ami várhatóan jövőre érkezik a Netflix műsorára, a sorozat készítői pedig elárulták, hogy már a forgatások felénél tartanak. A sorozat írói, a Duffer fivérek azt ígérik, hogy az utolsó, azaz ötödik évadban minden elvarratlan szálat lezárnak, és minden titokra fény derül majd.

A történet egyik legnagyobb kérdése most Maxine Mayfield karakterének sorsa, akit a negyedik évad végén élet és halál között lebegett, ugyanis elkapta a gonosz Vecna, így a fiatal lány kómába került. A karaktert megformáló Sadie Sinket a napokban kitüntették munkásságáért. A színésznő csütörtökön jelent meg a Variety Power of Young Hollywood rendezvényen - ahol Sabrina Carpenter színésznő, Marcello Hernandez, és még több fiatal ikon mellett őt is kitüntették. Sink olyan sikeres produkcióban szerepelt a Stranger Thingsen kívül, mint A Bálna, melynek főszerepéért Oscar-díjjal jutalmazták Brandon Frasert. De feltűnt a Fear Street című Netflix-horrosorozatban is.

Sadie Sink megtisztelőnek érzi, hogy részt vehet a hétszeres Emmy-győztes sorozatban, habár csak a második évadban csatlakozott a csapathoz, 14 éves korában. Azóta a cselekmény kibontakozása szempontjából kulcsfontosságú szerepet kapott Max lázadó karaktere, így még népszerűbbé vált a rajongók körében. A siker ellenére Sink még ma sem akarja elhinni, hogy ennyire belopta magát a nézők szívébe, hiszen sokan izgulnak, visszatér-e a befejezésre.

Szeretnek megfuttatni. Ennyit mondhatok

- fogalmazott sejtelmesen a 22 éves színésznő arra utalva, hogy az előző évadban folyton menekülnie kellett az ikonikus Running Up That Hill című, Kate Bush slágert hallgatva, mely új fénykorát élte a sorozatnak köszönhetően. Még mielőtt bármi mást mondhatott volna a sorozat írója és producere közbevágott, hiszen korábban már a Dustint alakító Gaten Matarazzo is elszólta magát a cselekményt illetően.

Lesz szerepe az új évadban. De nem akarjuk leleplezni, miként is lehetséges ez

- mondta Matt Duffer, aki nem akart többet elárulni arról, pontosan hogyan is jelenik meg Max karaktere a befejező évadban - írja a Variety.