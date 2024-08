Így élte meg Sandra Bullock, hogy 60 éves lett - videó

Hoda Kotb riporter 60 éves lett, ebből az alkalomból pedig a műsorában, a Today with Hoda and Jennában Sandra Bullock is felköszöntötte – aki szintén elmúlt már 60 éves, júliusban ünnepelte a kerek születésnapot.

A színésznő videóüzenetet küldött, amelyben a saját életkoráról elmélkedett: "Annyi zseniális és vicces dologgal készültem neked ebben az üzenetben, ami egyszerűen lenyűgöző lett volna, de tudod, kislány, egyszerűen túl fáradt vagyok... Fáradt vagyok, mert még azelőtt fel kellett jutnom arra a hegyre, mielőtt te odaértél, hogy megnézzem a terepet, hogy lássam, hogy néznek ki a dolgok, és hogy érezzem a dolgokat, hogy be tudjalak avatni téged. És ez furcsa, mert

úgy tűnik, az emberek azt akarják, hogy féljünk attól, hogy milyen lesz, amikor odaérünk. Kiderült, hogy rohadtul nagyszerű.

Tényleg csodálatos" – mondta Sandra Bullock, akit ezek szerint egyáltalán nem zavar a kora.

Az üzenetét meg tudja nézni videón is: