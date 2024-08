Összejöhetett a Sárkányok háza két sztárja

A „Sárkányok háza” a „Trónok harca” előzménysorozata, amelyet George R. R. Martin írt eredetileg „Tűz és vér” címmel. Az előzménykönyv a sorozathoz hasonlóan a Targaryen-dinasztia sorsát követi Westeros kontinensén. A történet közel 200 évvel a „Trónok harca” eseményei előtt, és körülbelül 100 évvel azután játszódik, hogy a Targaryenek egyesítették a Hét Királyságot.

Sárkányok háza

Fotó: HBO

A „Sárkányok házát” kilenc Emmy-díjra jelölték, köztük a legkiválóbb drámasorozatéra, és két Golden Globe-díjra, az első évadért pedig a legjobb drámasorozatnak járó Globe-ot is elnyerte.

A sorozat két szereplőjéről, Olivia Cooke-ról (Alicent Hightower) valamint Matt Smithről (Daemon Tagaryen) nemrég érdekes hír látott napvilágot. Többen azt pletykálják, hogy egy párt alkotnak, ugyanis sok időt töltenek kettesben, és láthatóan a kémia is működik közöttük. Állítólag egy ideje már randiznak, azonban csak most érkezett el az idő, és már a barátaiknak is bemutatták a másikat. Azonban sem Cook, sem Smith nem vállalták még fel a nyilvánosság előtt a kapcsolatukat, azonban már csak idő kérdés, hogy bejelentsék, hogy egymásra találtak - írja. a Joy.hu.

A Sárkányok háza fináléja többé már nem titok

A 2. évad fináléjából – amely Magyarországon augusztus 5-én kerül fel a streaming szolgáltató oldalára –nemrég több jelenet is kiszivárgott a TikTok-ra. Az egyik TikTok-fiók 14 videót és nagyjából 30 percnyi felvételt tett közzé a még le nem vetített részből. Nagyjából három órával a videók közzététele után a TikTok-fiókot letiltották, de a videók felkerültek az X-re és a Redditre.

Ugyanez történt a „Sárkányok háza” 1. évadának fináléjával. Azt két nappal a 2022. októberi adás előtt szivárogtatták ki az internetre. A HBO akkori közlése szerint egy európai, közel-keleti vagy afrikai forgalmazópartner hibázhatott. A Variety megkereste az HBO-t és a TikTokot, hogy kommentálja a 2. évad fináléjának kiszivárgását, de még egyikük sem válaszolt.