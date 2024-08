Schobert Norbert fia hivatalosan is csatlakozott a Magyar Honvédséghez

Mint írtuk, a 19 éves ifjabb Schobert Norbert úgy érzi, hogy kötelessége megvédeni a hazáját, ezért úgy döntött, hogy belép a magyar hadseregbe, amit az Instagram-oldalán is megosztott: "A világ sajnos nem lelhet békére a környező konfliktusok miatt, miközben rengeteg család veszíti el az otthonát és a szeretteit.

Én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb dolog megvédeni az országot, ahová születtünk és ahova annyi emlék köt bennünket

- írta.

Kaló Miklós ezredes a Magyar Honvédség Vitéz Reviczky László I. Területvédelmi ezred ezredparancsnok kezet fog ifj. Schobert Norberttel

Fotó: MTI/Soós Lajos

"Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonáihoz. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: „Szeretem, Megvédem!” Én is így gondolom. Ha téged is érdekel a haza védelme, akkor csatlakozz te is a Magyar Honvédséghez!” - olvasható a bejegyzésben, ahol még a a Magyar Honvédség toborzóvideóját is megosztotta, amivel szeretné meggyőzni a követőit is, hogy kövessék a példáját, és védjék meg Magyarországot.

Ifj. Schobert Norbert egészségügyi vizsgálaton

Fotó: MTI/Soós Lajos

Ifjabb Schobert Norbert szombaton hivatalosan is csatlakozott a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékosaihoz.

A Bálna központi toborzóirodájában tartott eseményen mutatták be az újoncokat, több fotó is készült róla, amint többek között egészségügyi vizsgálaton esik át és aláírja a hivatalos dokumentumokat.

Ifj. Schobert Norbert egészségügyi vizsgálaton az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák jelentkezésén

Fotó: MTI/Soós Lajos

Ifjabb Schobert Norbert a közösségi oldalán maga is beszámolt az eseményekről

"Ma hivatalosan is csatlakoztam a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos katonái közé, ugyanis aláírtam a szerződésemet a Bálna Honvédelmi Központban" -írta.

Boldog párkapcsolatban él. Lapozzon, a magánéletéről a második oldalon olvashat!