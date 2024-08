Schobert Norbi bevonult a seregbe, Rubint Réka nem hagyta szó nélkül

"Összefogásra van szükség. Pont ezért csatlakozom a Magyar Honvédség tartalékos katonáihoz. Nagyon megérintett a Magyar Honvédség mottója: „Szeretem, Megvédem!” Én is így gondolom. Ha téged is érdekel a haza védelme, akkor csatlakozz te is a Magyar Honvédséghez!” - olvasható a bejegyzésben, ahol még a Magyar Honvédség toborzóvideóját is megosztotta, amivel szeretné meggyőzni a követőit is, hogy kövessék a példáját, és védjék meg Magyarországot.