Megkezdődött Schobert Norbi katonai kiképzése, az első napról beszélt

Mint írtuk, a 19 éves ifjabb Schobert Norbi úgy érzi, hogy kötelessége megvédeni a hazáját, ezért úgy döntött, hogy belép a magyar hadseregbe, amit az Instagram-oldalán is megosztott. "Ma hivatalosan is csatlakoztam a Magyar Honvédség területvédelmi tartalékos katonái közé, ugyanis aláírtam a szerződésemet a Bálna Honvédelmi Központban" - írta a múlt héten.

Schobert Norbi és Rubint Réka a Mokkában

Fotó: TV2

Elkezdődött ifjabb Schobert Norbi öthetes kiképzése, a sztárpár fia a Mokkában járt ma reggel.

Rettentő izgalmas volt, büszkén viseltem az egyenruhát.

Meglepődtünk a többi katonatársammal, mert mindenki tisztelettudó, befogadó és senki nem hagyja hátra a társát" - mesélte lelkesen.

"Szeretném tudni, mit fog belőlem kihozni, mit tud adni nekem a katonaság, és példát is szeretnék mutatni a nagykorúaknak és az idősebbeknek is. Segíteni szeretnék az országban, abban, amiben csak tudok" - magyarázta. Édesanyja, Rubint Réka szerint a fia boldogan számolt be az első napról, nagyon jól érezte magát, barátokat szerzett, és kiemelte, hogy nagy összetartást tapasztalt.

