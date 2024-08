Szótár segítségével írta meg legsikeresebb albumát Shakira

Shakira Isabel Mebarak Ripoll, azaz Shakira már háromszoros Grammy-díjas kolumbiai énekes-dalszerző a világhírnév előtt anyanyelvén, azaz spanyolul énekelt, és úgy jelentette meg albumait. Azonban a világhírnevet első angol nyelvű albuma, a 2001-es Laundry Service hozta meg számára, melyen olyan slágerek kaptak helyet, mint a Whenever, Wherever, az Underneath Your Clothes, vagy Objection (Tango). A 47 éves énekesnő most egy megdöbbentő titkot árult el arról az időszakról, és bevallotta, hogy ezekben az időkben egyáltalán nem beszélt angolul, úgy írta a mai napig népszerű világslágereit.

Shakira megdöbbentő titkot árult el magáról

Fotó: Shakira / Instagram

Szinte elképzelhetetlen, hogy valaki minden nyelvtudás nélkül idegennyelven írjon egy egész albumot, de Shakira pontosan ezt tette a debütáló angol nyelvű albumával a kétezres évek elején, a rajongók most megdöbbentek, hogy a kolumbiai sztárnak sikerült több slágerrel előállnia anélkül, hogy tudott volna angolul.

Shakira azt is elárulta, hogy 2001-ben, amikor még nem igazán támaszkodhatott a Google-fordítóra, sem egyéb online szótárra, hiszen akkoriban még iPhone sem volt, így a klasszikus megoldást választotta, vagyis klasszikus szótárat használt - írja az Unilad.

Erről már az énekesnő beszélt egy 2009-es interjúban is.

A dalok írása régebben nagyon nehéz volt számomra. Néhány évvel ezelőtt még alig beszéltem angolul, és szótárral írtam a dalaimat

- vallotta be a világsztár, aki azóta már megtanulta a nyelvet és újabb fénykorát éli. Azóta már igazán magabiztosan adja elő a világslágereket idegennyelven is.