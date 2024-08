Hatalmas sérüléssel a szeme alatt jelentkezett Sharon Stone - kép

A 66 éves Stone a napokban félreérthető bejegyzést tett közzé Instagram-oldalán, melyen egy durva zúzódással a szeme alatt látható. Elmondása szerint európai utazás során szerezte, de nem hagyta, hogy sérülése tönkre tegye a nyaralást, és igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy senki sem bántotta.

Ez az utazás kemény volt, de én keményebb vagyok

- írta a fotó mellé, amelyen a monokliját mutogatja a követőinek. Másnap pedig egy videót osztott meg, miközben napszemüvegben és kalapban sportolt a törökországi szállodai szobája előtti privát medencénél. A felvételen magyarázkodni kezdett durva sérülése miatt,

Tudom, hogy mindannyian aggódtok amiatt, hogyan szereztem monoklit, ezért gondoltam, szólok nektek.

Annyi országban, annyi szállodában voltam, hogy az éjszaka közepén felkeltem pisilni, és nem tudtam, hol vagyok, és bevertem az arcom a márványba. Nem, senki nem csinált velem semmit, és igen, jól vagyok, és remekül érzem magam, és nagyon szépen fogadtak az utazás során mindenhol, ahol jártam, és ennél jobban nem érezhetném magam" - mondta a világsztár a követői megnyugtatására.

A napszemüvegét felemelve meg is mutatta már gyógyulófélben lévő szemét, és viccelődve megjegyezte:

És egyre jobb, de tényleg jól néz ki ez a monokli. Látnotok kéne, hogy néz ki a márványpadló

- írta viccelődve Sharon Stone, aki most körbeutazza Európát, már számos helyről jelentkezett az elmúlt időszakban.

Az elmúlt két hétben jelentkezett már Rómából, Cannes-ból - ahol a Knights of Charity gálán vett részt -, a Vatikánból, az olaszországi Taormina Filmfesztiválról és Törökországból is. Az utazásra elkísérte fia, Laird is, akivel szintén mutatott közös felvételt, és elárulta, hogy azért tartott vele, mert hamarosan elkezdi az orvosi egyetemet - írja a foxnews.com.

Nemrég beperelték egy autóbaleset miatt

Beperelték Sharon Stone-t egy autóbaleset miatt, amelyet a felperes szerint ő okozott tavaly nyáron. Az Amanda Godepski nevű nő a Los Angeles-i legfelsőbb bírósághoz fordult, az őt ért anyagi kár és személyi sérülés miatt 35 ezer dollárt (közel 13 millió forintot) követel az Oscar-jelölt színésznőtől. Sharon Stone állítólag tavaly júniusban hajtott neki autójával Godepski kocsijának Los Angelesben, A bíróság szerint Stone állítólag túl gyorsan vezetett a forgalmi viszonyokhoz képest, majd veszélyes kanyarodási manőverrel átsodródott abba a sávba, amelyben Godepski autója közlekedett – amivel hármat is megszegett a kaliforniai közlekedési szabályok közül.