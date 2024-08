Kiderült, mi várható a Sikoly hetedik részében

Wes Craven a modern horror egyik atyja volt, pályája olyan kultfilmekkel indult, mint Az utolsó ház balra vagy a Sziklák szeme, vagy a Sikoly, utóbbi pedig máig érezhető hatást gyakorolt Hollywoodra. Nem véletlen, hogy már a hetedik résszel érkezik a horror klasszikusa, azonban számos akadályba ütközött a folytatás.

A Sikoly folytatásában sem Melissa Barrera, sem Jenna Ortega nem szerepel

Fotó: Instagram.com/screammovies/

A Sikoly rebootjának hetedik részében ugyanis sem Jenna Ortegát, sem Melissa Barrerát - akik egyébként testvérpárt alakítanak a filmben - nem láthatjuk majd. Ugyanis Ortega a Netflix népszerű sorozatát forgatja, Barrérát pedig maga a gyártó, a Spyglass rúgta ki a gázai háborúval kapcsolatos palesztinpárti bejegyzései miatt. A Sikoly ötödik és hatodik részében is ők szálltak szembe a szellemálarcossal, így az alkotók nagy bajban voltak.

Mi várható a Sikoly hetedik részében?

A film korábbi főszereplője, a Sydney Prescottot alakító Neve Campbell korábban azért szállt ki a folytatásból, mert nem kapott elég pénzt, azonban nemrég bejelentette, hogy visszatér, és ismét magára ölti majd a legendás szerepet. A film történetéről egyelőre semmit nem tudni, a színésznő az Entertainment Tonightban adott interjújában elmondta, hogy a hetedik részben a karaktere lesz majd a központi figura, aki nemcsak szembeszáll majd a rejtélyes, kegyetlen gyilkossal, de az életéről is többet megtudhatunk. Azonban több olyan pletykát is lehetett hallani, hogy az is elképzelhető, hogy Prescott karaktere nem kap pozitív befejezést, és a hetedik résszel véget ér a Sikoly is.

A folytatásról Courteney Cox is elkezdett tárgyalni, aki eddig minden részben szerepelt, a rendező a hírek szerint pedig Kevin Williamson lesz majd, ugyanis elődje, Christopher Landon is bejelentette, hogy kiszáll a filmből - olvasható az Sg.hu oldalán.

A Sikoly hatodik részét szigorú szabályok szerint vetíthették

A Sikoly hatodik részét még tavaly márciusban mutatták be a magyar mozik, azonban a film nem 18-as besorolást kapott. Ennél magasabb, X kategóriát kapott, ami azt jelenti, kizárólag felnőtt nézőknek ajánlott a megtekintése. A besorolás miatt pedig csak 22 órától vetíthették a magyar mozik.