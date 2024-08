Teljesen új életet kezdett Singh Viki

Singh Viki korábban már beszélt arról, hogy nem elégedett a külsejével, és az életével sem. Eleinte csak a megjelenésén lehetett észrevenni, hogy komolyan gondolja a változást, azoban átformálta az egész életét az elmúlt pár hónap alatt. Még év elején döntött úgy, hogy egy fájdalmas plasztikai műtétet is vállal, amit egy jó ideig titkolt, végül elárulta, hogy hasplasztikának vetette alá magát, ugyanis nagyon zavarta a látványa, hiába fogyott.

Bőrfelesleg volt a hasamon. Négy vagy öt helyen voltam konzultáción plasztikai sebészeknél, és mindenhol elmondták, hogy a zsírleszívás ezen nem segít, ezt ki kell metszeni

- árulta el tavasszal Singh Viki, aki nem állt meg ennyinél, szemöldököt is tetováltatott és haját is kiszőkítette.

"Annyi változás van, és jön most az életembe, hogy beszélni sem merek még róla… (majd fogok.., van jó is és rossz is sajnos, de minden változásban igyekszem a lehetőséget látni..), viszont kellett egy olyan változás, ami megkoronázza mindezt… ami jelzi… nem, nem csupán jelzi…ORDÍTJA, hogy valami változik…" - írta korábban sejtelmesen, a kiszőkített hajáról készült fotója mellé a 38 éves énekesnő, aki nagyon komolyan gondolta, hogy változtatni fog az élete minden területén.

Közösségi oldalán még július közepén újságolta el a követőinek, hogy elhagyta Budapestet, és vidékre költözött annak ellenére, hogy a fővárosban nőtt fel, sőt, még egy kutyát is örökbefogadott, hiszen ez volt a nagy álma.

Mindig, de TÉNYLEG, MINDIG az volt az álmom, hogy legyen egy kertes házam, és egy Golden retrieverem… Jelentem: minden teljesült!"

- írta a bejegyzésében, amiben házi kedvencét is megmutatta.

Ezenkívül elárulta, hogy újra fogyókúrázik, már öt kilótól meg is szabadult, de nem akarja túlzásba vinni, még három kilót szeretne leadni, hogy jól érezze magát a bőrében. A hasplasztikájáról is megszólalt, és elárulta, hogy végre megszűnt a zavaró bőrfelesleg, és még sosem látta ilyen laposnak a hasát, amiért nagyon hálás a beavatkozást végző orvosnak.

Most újra beszámolt az Instagramon arról, milyen érzésekkel érkezett vissza Budapestre, és hogy megbánta-e azt, hogy elhagyta szülővárosát.

Nagyjából egy hónapja költöztem vidékre… És ennyi idő elég volt, hogy annyira elszokjak Budapesttől, hogy szinte turista szemmel csodálkozzak rá, hogy mennyire csodaszép….

Döbbenet, de itt nőttem fel, mégsem ültem még fel soha a Budapest Eye-ra… Most megtettem…" - újságolta Singh Viki, aki maga is meglepődött azon, milyen gyorsan állt át a vidéki életre.