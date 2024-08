Itt vannak a részletek a Squid Game folytatásáról

A Squid Game, magyar címén Nyerd meg az életed 2021 meglepetéssikere volt a Netflixen, azóta azonban csak homályos információk láttak napvilágot a folytatásról – most viszont kijött a második évadról egy hivatalos videó, amelyhez ráadásul az alkotó, Hvang Donghjok egy levelet is mellékelt, így üzent a rajongóknak. Nézze meg a teasert!

Így jelentette be a második évad premierdátumát a Netflix:

A tudatosan az olimpia idején megjelent előzetesből nemcsak az derült ki, hogy

a második évad december 26-án érkezik a Netflixre,

de az is, hogy 2025-ben már követi is a harmadik szezon, amely egyben az egész sorozat lezárása is lesz – vagyis a harmadik évaddal véget ér az izgalmas történet.

Üzent az alkotó

"Majdnem három év telt el azóta, hogy az első évad hihetetlen visszhangot váltott ki világszerte, és sok elképzelhetetlen esemény történt. Több mint izgatott vagyok, miközben ezt a levelet írom, hogy bejelenthessem a második évad időpontját, és megoszthassam a hírt a harmadik évadról, az utolsó évadról" – írta a Squid Game alkotója, Hvang Donghjok egy üzenetben, amely a YouTube-on olvasható a teaser alatt.

"Az első nap, amikor elkezdtük a második évad forgatását, emlékszem, arra gondoltam: »Hű, el sem hiszem, hogy visszatértem a Squid Game világába«. Szinte szürreálisnak tűnt. Kíváncsi vagyok, számotokra milyen érzés lesz három év után visszatérni a Squid Game-be.

Szong Gihun, aki az első évad végén bosszút esküdött, visszatér, és újra csatlakozik a játékhoz.

Vajon sikerül neki bosszút állnia? A Frontember ezúttal sem tűnik könnyű ellenfélnek. A két világuk közti ádáz összecsapás a sorozat fináléjában folytatódik a harmadik évaddal, amelyet jövőre láthatunk. Izgatottan várom, hogy az új Squid Game megalkotásakor elültetett mag tovább növekedjen, és gyümölcsöt teremjen a történet végére. Mindent megteszünk majd, hogy újabb izgalmakat hozzunk el nektek. Remélem, izgatottan várjátok, hogy mi következik" – üzente még Hvang Donghjok.

Mi történik majd a második évadban?

A Netflix emellett egy hivatalos leírást is kiadott a második évad cselekményéről:

Három évvel a Squid Game megnyerése után a 456-os játékos továbbra is elszántan keresi a játék mögött álló embereket, hogy véget vessen a kegyetlen vetélkedőnek.

A nyereményéből finanszírozott kutatást Gihun a legkézenfekvőbb helyen kezdi: megkeresi az öltönyös férfit, aki a metróban ddakjit (a sorozatban csaliként használt ügyességi játékot – a szerk.) játszik. Amikor azonban az erőfeszítései végre eredményt hoznak, a szervezet felszámolásához vezető út veszélyesebbnek bizonyul, mint gondolta: ahhoz, hogy véget vessen a játéknak, újra be kell abba lépnie" – olvasható a közleményükben.