Stana Alexandra elmondta, melyik sztár tetszik neki a legjobban

Tóth Gabi, Till Attila, Szabó Zsófi, Papp Szabi, Caramel és L.L. Junior után Stana Alexandra is vendégeskedett a TV2 Titkok Ramónával című műsor hetedik adásában, ahol már rengeteg magánéleti titokról lerántotta a leplet. Beszélt Marics Petiről is, és a férfiakhoz való viszonyáról, és arról, készen áll-e Meggyes Dávid után egy újabb kapcsolatra.

Stana Alexandra egyik korábbi tánca a Zsákbamacska stúdiójában

Fotó: TV2 / TV2

Stana Alexandrát elsősorban a Dancing with the Stars című műsorból ismerhetik a nézők, de a csatorna több műsorában is feltűnt már. A táncosnő a DWTS 2023-as évadában egészen a második helyig jutott Marics Petivel, akivel a műsor alatt látszólag végig megvolt köztük az összhang – aminek kapcsán azonnal meg is indult a találgatás, hogy együtt vannak-e, de ők ezt mindig tagadták, elmondásuk szerint csak jó barátok lettek.

Ezt nagyon nehéz megmagyarázni. Annyira éreztük egymás energiáját, hogy ezért működött ez az egész

- magyarázta korábban a táncosnő, ennyiből azonban nem derült ki egyértelműen, hogy Stana Alexandra cáfolta-e a pletykát, vagy sem, ráadásul Marics Petivel azóta a TV2 másik sikerműsorában, a Zsákbamacskában is feltűntek együtt.

Lékai-Kiss Ramónának azt is elárulta, hogy nem veszekedős típus, azonban ha felemelik a hangjukat, ő is hajlamos rá, azonban leginkább duzzogással és hallgatásával bünteti a férfiakat.

Most egy újabb titkot árult el magáról a közösségi oldalán, ahol egy kérdezz-feleleket tartott követőivel. Stana Alexandrától azt kérdezték, kivel táncolna legszívesebben a Dancing with the Stars következő évadában, amire meglepő választ adott.

Ki az a híresség/hírességek, akivel szívesen táncolnál a következő Dancingben?

- tette fel a kérdést egy felhasználó.

Ryan Gosling jó lesz!

- írta viccelődve a táncosnő, aki a kérdésre válaszolva elárulta a férfiideálját is egyben.

Aztán komolyra fordította a szót, amikor valaki arra volt kíváncsi, hogy mit változtatna meg az életében utólag, vagy csinálna másképp, ha tehetné.

Semmit! Minden okkal történik, és úgy van jól, ahogy van!

- szúrta ki a Bors Stana Alexandra válaszát.