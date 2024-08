Döntött a Disney a rajongók által utált Star Wars-sorozatról

A Lucasfilm, illetve a Disney úgy döntött, hogy nem folytatja a Star Wars-spinoff második évadját Amandla Stenberg főszereplésével. A döntésről szóló hír több mint egy hónappal azután érkezett, hogy a Leslye Headland alkotó, rendező, executive producer és showrunner által készített sorozat nyolc epizódból álló első évadja befejeződött – írta a Deadline.

A Star Wars rajongóinak sem tetszett

Fotó: Disney

A Star Wars-sorozat megosztotta a rajongókat, sokaknak nem tetszett, ez pedig a nézettségében is megmutatkozott. Az első napon 4,8 millió nézője volt a Disney+-on, az ötödik napra 11,1 millióan kapcsolódtak be a történetbe. A harmadik hétre azonban kiesett a top 10-ből is a streaming platformon, az utolsó rész pedig nagyon kevesen követték – a korábbi Star Wars-sorozatok évadzáróihoz képest.

Iszonyú összegbe kerül egy Star Wars-sorozat

A Deadline szerint egy évad egy Star Wars-sorozatból 100 millió dollárba is kerülhet, így érthető, hogy a nézettség (és a lehúzó kritika) miatt idő előtt leáll egy ilyen projekt. A Google oldalán 32%-on áll a sorozat kedveltsége, az IMDb-n pedig 4,1 ponton, ami felettébb szerény.

A cikk folytatódik, lapozzon!