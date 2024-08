Stohl András a börtönben töltött időről beszélt

2011-ben Stohl Andrást súlyos testi sértés okozása és ittasan történő járművezetés miatt jogerősen tíz hónap börtönbüntetésre ítélték. Végül a következő év márciusában, öt hónap letöltése után, jó magaviselete miatt feltételesen szabadult - erről az időszakról most Lékai-Kiss Ramónának mesélt a TV2 Titkok Ramónával legújabb részében, ami teljes egészében szerda délután lesz elérhető.

Stohl András Lékai-Kiss Ramónának mesélt a TV2 Titkok Ramónával legújabb részében

Amikor kimondták, hogy ebből letöltendő börtönbüntetés lesz, akkor nem volt mese, az embernek el kell kezdeni készülni rá.

(...) Ugye nem voltam még soha azelőtt börtönben, és nyilván az embernek van egy csomó rémképe, hogy mi történik ott bent vele; az ismeretlenbe mész be... De aztán akkor már akkora volt a felhajtás körülöttem, hogy mikor mentem befelé, akkor ötven újságíró hátrált a szűk utcában, a fotósok letörték az autók visszapillantóit, és mikor becsukódott [mögöttem az ajtó], tényleg azt mondtam, hogy jobb bent, mint kint. Akkor egyszercsak nyugalom volt végre. És akkor elkezdődött az ismeretlen megismerése...." – idézte fel a TV2 műsorában Stohl András, aki azt is elmondta, hogyan indult egy napja a börtönben: "Fél hatkor ébresztő van. Amíg nem mentem dolgozni – az már kiváltság, ha dolgozhatsz –, addig bent ülsz a cellában. Beadják a reggelit, kinyitják az ajtót, sehova nem mehetsz…"

