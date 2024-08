Stohl András mindent elmondott a TV2 visszatérő műsoráról - videó

A minap kiderült, hogy mikor folytatódik az Ázsia Expressz, illetve mikor indul Kasza Tibivel a Kísértés, miközben a Dancing with the Stars sem áll meg, és visszatér a képernyőre egy "győzis" realityvel a Gáspár család. Lékai-Kiss Ramónával érkezik a Password – A jelszó című vetélkedő, de két heti sorozat (a S.E.R.E.G. és a Hunyadi Jánosról szóló széria) mellett egyestés event műsorra is számíthatunk: az 1% Club tudományos felmérés alapján teszteli majd a nemzet intelligenciáját.

Az Újratervezés augusztus 12-én 21 órakor indul a TV2 Klubon.