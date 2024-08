Vadító dekoltázs, formás fenék, meztelen combok: ők a Strand Fesztivál legdögösebb bombázói - képek

A Strand Fesztivált idén is Zamárdiban, a Nagystrandon rendezték meg augusztus 22. és augusztus 24. között, ahol ismét nagy nevek léptek fel. A Strand Fesztivál első napján többek között Manuel, ByeAlex és a Slepp, Krúbi, valamint a népszerű Halott Pénz szórakoztatták a közönséget.

Ők voltak az idei Strand Fesztivál bombázói

Fotó: Instagram/briiii_xx / Instagram/briiii_xx

A Strand Fesztivál legdögösebb részvevői

A Strand Fesztiválra idén is rengetegen voltak kíváncsiak. Voltak olyan fesztiválozók, akik lazára vették, míg mások igazán megadták a módját a fesztivál érzésnek. Több nő is megmutatta, hogy ő az idei szezon legdögösebb résztvevője, akik nem véltek megválni a ruhájuktól: vannak olyanok, akik a formás feneküket, míg mások a dekoltázsukat tették a kirakatba, amivel csak még jobban felforrósították a már amúgy is forró hangulatot.

Azoknak a fotóiból válogattunk korábban, akik az Instagramon megjelölték helyszínként a Strand Fesztivált, nézzen meg pár hangulatos képet!