Nyomozónők, popsztárok és majmok: Top 5 streaming premier a hétre

A héten is több premier is volt, ezek közül választottunk ki ötöt. A streaming premierek közül egy műsor a TV GO-n, kettő a Maxon, kettő a Netflixen található. Nézzük, mit nézzünk!

Streaming premierek: A majmok bolygója - A birodalom

Streaming premierek a héten

A Riviéra angyalai, Nice Girls, augusztus 21. Netflix

A Riviéra angyalai

Fotó: Netflix

A Riviéra angyalai

Fotó: Netflix

A rettenthetetlen Léo, aki önmagát a Riviéra legjobb zsarujának tartja, megtudja, hogy kollégáját és testvérét, Ludót Hamburgban meggyilkolták. Miközben szeretné kideríteni az igazságot, felettese arra kényszeríti, hogy hagyja az ügy felgöngyölítését a német rendőrségre. Főbb szerepekben Alice Taglioni, Stéfi Celma, Noémie Lvovsky.

Popsztárképző: Katseye - 1. évad, augusztus 21. Netflix

Katseye

Fotó: Netflix

A Katseye létrejöttéről szóló dokumentumfilmben húsz feltörekvő popsztár vesz részt egy K-pop képzési programban. A Katseye csapatát Los Angelesben válogatták, "global girl group", azaz globális lánycsapat összeállítása volt a cél. Ettől függetlenül amerikai dominancia figyelhető meg, három lány amerikai: Lara, Daniela és Megan - Manon svájci, Sophia a Fülöp-szigetekről, Yoonchae Dél-Koreából érkezett. Akik szeretik a táncos, zenés realityket, akiknek nem teljesen idegen a K-pop és akiket érdekel, hogyan áll össze egy szuperprodukció, jobbára ismeretlen fiatalokból, annak érdekes lehet.

A majmok bolygója: A birodalom, Kingdom of the Planet of the Apes, augusztus 21. Telekom TV, TV GO

A majmok bolygója: A birodalom

Több nemzedékkel Caesar után a harmóniában élő majmok jelentik a domináns fajt a bolygón, míg az emberek arra kényszerültek, hogy rejtőzködve éljenek. Mikor egy új, zsarnoki majomvezér hozzálát birodalma kiépítéséhez, egy fiatal majom viszontagságos útra indul, ami során kénytelen lesz kétségbe vonni mindent, amit a múltról tud, és olyan döntéseket hozni, amik egyaránt meghatározzák majd majmok és emberek jövőjét.

A 2024-es amerikai sci-fi akciófilmet Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver és Patrick Aison forgatókönyve alapján Wes Ball rendezte, ez az epizód az újragondolt Majmok bolygója sorozat negyedik része. A főbb szerepekben Owen Teague, Freya Allan, Kevin Durand, Peter Macon és William H. Macy látható.