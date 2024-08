Súlyos beteg a fiatal magyar énekesnő

Mint korábban írtuk, a Csináljuk a fesztivált! fiatal zsűritagja, Nagy Bogi még tavasszal furcsa tüneteiről számolt be a közösségi oldalán, amiről azt feltételezték, hogy talán terhes, viszont egy váratlan dologra derült fény az akkori vizsgálatok alapján. Azt ugyan nem tudni, hogy még most is ezek a tünetek kínozzák-e, mint hónapokkal ezelőtt, de azóta sincs jól az énekesnő.

Ma reggel nem tudtam, hogy fogok színpadra állni, rég voltam ennyire rottyon. Viszont az a szeretet, amit minden alkalommal kapok tőletek, amikor színpadra állok, az elképesztő.

Köszönöm, hogy ennyien támogattok engem. Tudom a helyemet, még rengeteget kell dolgoznom, hogy elérjem az álmaimat, de már most is álmomat élem amúgy. Mikor éneklitek a dalaimat. Mikor csillogó szemekkel néztek rám. Köszönöm. Azon leszek, hogy viszonozzam azt a mérhetetlen szeretetet, amit nap mint nap adtok nekem. Jó éjt" - írta egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben a 22 éves énekesnő, aki tovább nem részletezte, milyen betegség kínozza, azonban komoly egészségügyi problémái lehetnek, hiszen régóta nincs jól.

Nagy Bogi hónapok óta küzd rejtélyes betegségével

Fotó: Nagy Bogi/Instagram

Májusban részletesebben is beszámolt arról, hogyan érzi magát és mit fedeztek fel nála a vizsgálatok során.

Azt mondta a fül-orr-gégész, hogy valószínűleg elmozdultak vagy leszakadtak a fülkristályaim. Ezek felelnek az egyensúlyérzékünkért, úgyhogy erre gyógytornát javasolt...

Az volt a furcsa, hogy az utánam lévő betegnek ugyanez volt a panasza és ugyanezt mondták neki is. És arra gondolva, hogy több százan írtatok, hogy ezzel küzdötök egy-két hete, lehet, hogy vírus van. De olyat is írtak, hogy napkitörések vannak, szóval az ilyen érzékenyebb emberek lehet, hogy ezt érzik, de nem tudom, nem vagyok szakember" - írta korábban Nagy Bogi, aki akkor ijesztőnek találta, hogy mennyien írtak neki azzal kapcsolatban, hogy ugyanilyen tünetektől szenvednek.

Az énekesnő akkor hozzátette, hogy az orvosai elküldték neurológiára további kivizsgálásokra, ha nem enyhülnének a tünetei, de reméli, hogy semmi komoly, azonban nem tudni, azóta sikerült-e kikezelni, és más jellegű problémája miatt mondta le majdnem a fellépését, vagy azóta is a rejtélyes betegsége kínozza őt - írja a Ripost.