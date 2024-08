Összeomlott, az utcán zokogott Tom Cruise és Katie Holmes lánya - fotó

Tom Cruise és Katie Holmes 18 éves lányáról, Suri Cruise-ról rendszeresen készülnek lesifotók New York utcáin, a legújabb felvétel azonban aggodalomra adhat okot – azon a lány ugyanis sírós arccal látható telefonálás közben, vélhetően éppen valamilyen rossz hírt kapott. Egyelőre nem tudni, hogy mi történt, a kép azonban beszédes: nézze meg!

A legújabb lesifotó Suri Cruise-ról:

Tom Cruise’s Daughter Suri Cruise Spotted Crying on Phone During NYC Walk.https://t.co/q87IQUaBoB — Ripe News (@theripenews) August 12, 2024

Tom Cruise a minap sikeresen hajtotta végre hajmeresztő mutatványát az olimpia záróünnepségén, de talán az egyébként sem viselné meg Suri Cruise-t ennyire, ha az apjával történne valami, ugyanis jó tíz éve nincs köztük semmilyen kapcsolat.

Tom Cruise a lánya 18. születésnapja után annak középiskolai ballagását is nyugodt szívvel kihagyta New Yorkban, helyette inkább Taylor Swift koncertjén vett részt Londonban. A hírek szerint a lány az ünnepségen már nem is Suri Cruise-ként, hanem választott nevén, Suri Noelle-ként állt színpadra.

Suri Cruise a pennsylvaniai Carnegie-Mellon egyetemen folytatja a tanulmányait, egyébként híres édesanyjával, Katie Holmesszal már sokkal jobb a viszonya – együtt is rendszeresen látni őket New York utcáin.

Legalább tíz éve nem látta az apját

Suri Cruise 2006 áprilisában született, Tom Cruise és Katie Holmes kapcsolata pedig 2013-ban ért véget. Viharos körülmények között váltak el egymástól, Katie Holmes ugyanis elutasította férje kérését, és nem csatlakozott a szcientológusokhoz. Tom Cruise a vallása miatt teljesen elhatárolódott családjától, viszont a szupertitkos válási szerződésük szerint fizetnie kellett lánya összes orvosi és tanulmányi költségét, így a gyerektartáson kívül évi négyszázezer dollárt utalt a volt feleségének, amíg a lányuk be nem töltötte a 18. életévét.

Katie Holmes a válása után Jamie Foxxszal, Emilio Vitolóval, Bobby Wooten III-vel is járt, jelenleg azonban egyedülálló a hollywoodi sztárok viszonyait számon tartó Who's Dated Who? szerint. Filmes karrierjét tekintve, mostanában főleg a saját filmjeiben játszik, két legutóbbi produkcióját, az Alone Togethert és a Rare Objectset is ő rendezte.