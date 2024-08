11 év után szakított a magyar sztárpár

Már idén év elején is arról pletykáltak, hogy szakított a tavaly durván megvert Megyeri Csilla és párja, Molnár Zsolt, akik akkor kiröhögték az embereket, és letagadták, hogy gondjaik vannak. Bár Zsolt mindenben támogatta párját, sokan azért gyanakodtak a szakításra, mert tíz év után sem házasodtak össze, nem vállaltak gyereket, ráadásul az influenszer még év elején új lakásban készített képeket, így rögtön beindultak a találgatások. Azt korábban beismerték, hogy az elmúlt években nehéz időszakon vannak túl, de cáfolták a szakítás hírét.

Az igaz, hogy az utóbbi időben kevesebbet posztoltam, de nemcsak Zsoltiról, hanem magamról is.

Lelkileg egy nehéz időszakon vagyok túl, vissza kellett találnom önmagamhoz, ráadásul mindketten nagyon elfoglaltak is voltunk. De ettől függetlenül köszönjük szépen, jól vagyunk, éljük az életünket, dolgozunk" - magyarázkodott korábban Megyeri, most azonban vége a színjátéknak, bejelentették, hogy valóban a szakítás mellett döntöttek.

Közel 11 év… rengeteg közös élmény…, de valami miatt ez ennél a pontnál megrekedt… Éhezünk a jóváhagyásra, az elfogadásra, arra, hogy szeressenek és ne ítélkezzenek felettünk. Közben elfelejtünk boldogan élni.

Félünk csalódást okozni, kudarcot vallani, pedig ez is az életünk része. Próbáltuk “megjavítani”, helyrehozni a kapcsolatunkat Zsoltival..., sokszor a legnehezebb pillanatokban voltunk egymás legnagyobb szövetségesei…, de egy ideje be kellett látnunk, hogy elfáradt a kapcsolatunk. Rengeteget tanultam Tőled Zsolti - jó ember vagy, és hálás vagyok neked mindazért, akivé válhattam, vagy éppen maradhattam melletted. Nem engedted azt, hogy elfelejtsem: mindig két lábbal a földön álljak… és emlékezzek arra, hogy honnan indultam, ki is vagyok valójában.

Talán Te ismersz a legjobban, bár sokszor úgy érzem, hogy még én magam sem tudom, hogy ki is vagyok valójában. Viszont hiszek abban, hogy nincsenek véletlen találkozások… és mindenki addig marad életünk “szereplője”, amíg van mit tanítanunk egymásnak.

A mi közös utunk most úgy tűnik, hogy itt véget ért…" - fogalmazta meg Instagram-bejegyzésében Megyeri Csilla, aki azt is hozzátette, hogy örökké szeretettel fog gondolni volt párjára.