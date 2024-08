Szandi lánya megmutatta új barátját - kép

Szandi és Bogdán Csaba legidősebb gyereke, Bogdán Blanka már több mint három éve tartózkodik a tengerentúlón, azóta szinte alig látta szüleit és testvéreit, akik két évvel ezelőtt látogatták meg a San Franciscóban élő lányt. Bogdán Blanka gyakran beszámolt arról, hogy honvágya van, azonban egy ideje azonban elmaradtak a szomorú bejegyzések, és talán már jó oka van a maradásra. A 24 éves lány bentlakásos bébiszitterként dolgozik egy családnál, az évek alatt már sok barátot szerzett, akikkel gyakran eljár szabadidejében, azonban most úgy tűnik, nemcsak barátot sikerült szereznie.

Pár héttel ezelőtt egy esküvőre volt hivatalos a lány, aki egy árulkodó bejegyzést is közzétett az eseményről, amihez mellékelt egy olyan fotót is, ahol egy sármos férfi karolja át. Az ölelkezős fotó alapján nagyon úgy tűnik, hogy több van köztül barátságnál, és valószínűleg ő volt a kísérője az esküvő napján is.

A találgatások ellenére Bogdán Blanka nem reagált arra, hogy ki a titokzatos férfi ezidáig. Azonban most korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben számos felvételt mutatott kettejükről, ezzel elismerte, hogy valóban rátalált a szerelem Amerikában. Szandi lánya és a férfi között nagy lehet a szerelem, ugyanis valószínűleg pár nap különlét után lufikkal és egy hatalmas csokorral várta őt, majd együtt töltötték a napot. Bogdán egyértelművé tette, hogy egy párt alkotnak a Ricardo nevű férfival, ugyanis félreérthetetlen helyzetben, egy csókolózós fotóval is bizonyította, hogy már foglalt a szíve.

Fotó: Bogdán Blanka Instagram

Szakítása miatt nem jött haza

Bogdán Blankának azóta nem volt komolyabb kapcsolata, hogy 2021-ben elhagyta Magyarországot, bár az eredeti tervek szerint csak egy évet akart kinn élni nyelvtanulás céljából, hiszen itthon akarta folytatni a tanulmányait és barátja is hazavárta. Azonban tíz hónap kinn töltött idő után nem bírták a távkapcsolatot, és a szakítás mellett döntöttek. A fiatal lány ekkor úgy döntött, meghosszabbítja a szerződését, és kinn marad San Franciscóban.