Méregdrága eljegyzési gyűrűjével dicsekszik Szarvas Andi - fotó

Mint írtuk, eljegyezték július végén a 2018-as Miss World Hungaryt, vagyis Szarvas Andit. A Farm VIP-ben is látott szépségkirálynőt a párja, Zsolt Monacóba vitte, és a saját születésnapján tette fel neki a nagy kérdést – amire természetesen igen volt a válasz.

Szarvas Andi most az eljegyzési gyémántgyűrűjét is megmutatta közelebbről az Instagram-oldalán, nézze meg!

"Az első telefonbeszélgetés óta tudjuk… MI egymásnak vagyunk teremtve. Zsolti: Tudod milyen az igaz szerelem? Én: Na milyen? Zsolti: Mint a miénk. Arra vágyom, hogy a feleségem legyél" – számolt be Szarvas Andi az eljegyzésről egy korábbi Instagram-posztban, ahol már szintén feltűnt a gyűrűje:

Szarvas Andi eljegyzési fotója

Fotó: Instagram/Szarvas Andi

Ahogy a monacói helyszín miatt a lánykérés, úgy maga a gyűrű sem lehetett olcsó: egy hasonló darab minimum félmillió forintba, de inkább többe kerül a Ripost szerint, amely az interneten próbálta megkeresni a szépségkirálynő ujján látható modellt.

Szarvas Andi ennek megfelelően az esküvőt sem aprózná el, még ha nem is feltétlenül lesz rengeteg vendég: "Szerintem jövő nyáron lesz. Elkapkodni nem szeretném, viszont nem tudom, hogy milyen esküvőt szeretnék, mert őszinte leszek: szerintem nagyon sokba kerül, és nem tudom, hogy megéri-e.

Mindig arról álmodoztam, hogy hercegnős, nagy lagzim lesz,

viszont lehet, hogy benne lennék egy szűk családiba is külföldön... Amúgy anyagilag is jobban jön ki az ember, mondjuk, Thaiföldön. Egy jegyet például mindenki meg tud magának venni, a szállást pedig kifizetnénk. Nagy medencés apartman, és akkor mindenki együtt van. Thaiföldön van magyar szervező, aki megszervezi, neked csak a ruhádat kell kivinni" – elmélkedett a korábbi szépségkirálynő egy reggeli tévéműsorban, amit a Ripost is idézett.

Korábban is volt már eljegyzése

Szarvas Andi egyébként nem először menyasszony, 2023-ban egy három és fél éves kapcsolatnak vetett véget, az eljegyzést is felbontva. "Az első két hétben azt éreztem, ha beszélnénk, vagy megpróbálná, ha közeledne, akkor igent mondanék, viszont olyan vagyok, hogy ha valamit lezárok, akkor valamit lezárok... Azt a két hetet, amin végigmentem, azt nem hiszem, hogy meg tudnám bocsátani" – mondta akkor.