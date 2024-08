Feltehetően csak a médiaszereplés miatt állította Szellő István, hogy Gubík Ági a párja

"Sosem éltünk, mint egy pár, együtt" – vallotta be Gubík Ági a Bóta Café című internetes műsorban, amikor a Szellő Istvánnal való kapcsolatáról beszélt, lényegét tekintve elismerte, hogy sosem volt köztük igazi kapcsolat, inkább csak a nyilvánosságnak szólhatott.

"Ez egy kapcsolat volt, ez igaz, de soha nem volt együttélés. Igaz, hogy nem nyilatkoztunk, nem is erősítettünk meg, de nem is cáfoltunk dolgokat. De ennek vége" – mondta a színésznő, vagyis kiderült, csak színlelték a párkapcsolatot, sokkal inkább érdekkapcsolat volt közöttük. Az is kiderült, hogy Gubík Ági már továbblépett, új párja van. Arra a kérdésre ugyanis, hogy jelenleg egyedülálló-e, úgy felelt: nem mondta, hogy egyedül volna.

Gubík Ági és Szellő István a pletyka szerint 2015-ben jöttek össze egy rendezvényen, és először 2021-ben szóltak a hírek a szakításukról (majd a kibékülésükről) – vagyis valóban nem lehetett túl komoly a kapcsolatuk (ha egyáltalán volt), ha hat vagy több év alatt sem jutottak el az együttélésig.

Meglehet, Szellő Istvánnak inkább csak szüksége volt pozitív magánéleti hírekre ahhoz, hogy a bulvársajtóban szerepelhessen, hiszen az RTL Klub híradósaként egyre kevésbé érdekli az embereket: a TV2 Tények rendszeresen megveri nézettségben az RTL Híradót, az emberek egyre kevésbé kíváncsiak a baloldali propagandára.

Hasonló a helyzet Vitray Tamással

Vitray Tamásról szintén a napokban mondta ki a volt felesége, Kállay Bori, hogy "bulvárhős", miután az egykori tévés a magánélete részleteit sűrűn megosztja a bulvárlapokkal, gyakorlatilag minden történésről értesíti azokat. Idén azzal haknizta végig a médiát, hogy 91 évesen negyedszer is megnősült, elvette 36 évvel fiatalabb szomszédasszonyát – az ezzel kapcsolatos nyilatkozataival pedig csak a figyelmet próbálhatta meg elterelni eltitkolt múltjáról, a fokozatosan napvilágot látó súlyos részletekről.

"Bulvárhősről nem beszélek" – nyilatkozta a Best magazinnak Kállay Bori, amikor a volt férjéről kérdezték, amiből világosan kiderült, hogy minek tartja Vitray Tamást. "Soha nem tudtam volna elképzelni, hogy társ nélkül éljek, most viszont nincs bennem erre vágy" – mondta még a házasságukról, a részletekbe azonban nem akart belemenni.