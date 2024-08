Döntött a TV2 a Szerencsekerék sorsáról

A Szerencsekerék egy régi műsor, de új formában tért vissza a TV2-re, több hullámban. Még most is nagyon jó a nézettsége, tegnap, augusztus 22-én a TV2 vetélkedője volt a legnézettebb hazai tévéműsor, miközben több hazai futballcsapat európai kupamérkőzése is ment más csatornákon. A Szerencsekerék augusztus 22-én 570 ezer embert érdekelt, 16 százalékos közönségarány mellett ment. Ezzel együtt lassan vége a nyárnak, jön az őszi műsorrend a tévéknél, indulnak az új műsorok, így augusztus végén egy időre biztosan búcsúzik Kasza Tibi és Sydney van den Bosch.

Szerencsekerék, Kasza Tibi

Fotó: Kasza Tibor / Instagram

Szeptember 1-jén, vasárnap este már indul a TV2-n az új Ázsia Expressz, rögtön utána pedig jön a szexi valóságshow, A Kísértés. Szeptember 2-tól pedig a Tények Plusz után ugyanez a sorrend: 19.55-től érkeznek a kalandos, utazós reality újabb részei, majd 21.30-tól A Kísértés csábítói lesznek a képernyőn.

