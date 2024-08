Széthullott Törőcsik Mari családja

Törőcsik Mari háza kicsivel több, mint három éven keresztül árválkodott Velem Fő utcáján. Ahogy azt az Origo is megírta, a 140 négyzetméteres, négyszobás, boltíves pincés ingatlan tavasszal új tulajdonoshoz került, aki fel is újította. A helyiek tiltakozásának elültével valószínűleg itt is bakancsos turisták húzódhatnak majd meg éjszakánként.

Törőcsik Mari fogadott fia szomorúan tapasztalta, hogy mi történt anyja néhai otthonával.

Anyám szomszédja mondta nekem, hogy aki megvette a házat, szobák kiadásával foglalkozik.

A kapun kint is volt egy ilyen hirdetés, de aztán pár nappal később eltüntették onnan. Nem tudom, hogy a jövőben ez lesz-e a terv házzal, én csak remélni tudom, hogy nem... – kezdte a Borsnak Son, aki azt is elárulta, hogy

a tragédia óta a család is széthullott. Mint kiderült, 2021 óta nem találkozott a rokonaival, és még a velemi házba sem tette be a lábát.

"Mivel Terézé volt a ház, így nyilvánvalóan beleszólásom sem volt a dolgokba az eladással kapcsolatban, de megmondom őszintén, nagyon elszomorítónak tartom a történteket – mondta megtörten a férfi, aki nem is tervezi, hogy visszatér Velembe.