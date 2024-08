Szinte véget sem ért, máris közölték a jövő évi Sziget pontos dátumát

Tavaly nagyot lépett a Sziget a vendégélmény fokozásában, idén pedig folytatva ezt, egy nagyon szerethető fesztivált sikerült szervezni. Számos újdonság fogadta idén is a vendégeket, úgy a szolgáltatások, mint a programstruktúra terén.

Azonban úgy gondoljuk, hogy ez a kerek évforduló egy vízválasztó volt a Sziget életében, és jövőre már egy még látványosabb megújulással szeretnénk visszatérni.

Olyan változásokat tervezünk, amik egyrészt a Sziget alapértékeit továbbra is szem előtt tartják, de egyrészt jobban meg akar felelni a változó kultúrafogyasztási szokásoknak, másrészt a Sziget számos olyan lehetőséget is tartogat még, amit eddig kevésbé aknáztunk ki, ez is fókuszba kerül majd. Ez egy folyamatos építkezés lesz, nagy terveink vannak, reméljük, mihamarabb be is tudunk számolni az első, nagyobb lépésekről” – magyarázta a főszervező, aki hozzátette, hogy idén nem a látogatószám túllicitálása volt a cél, de így is átlagban naponta 60-70-ezer látogatója volt a Szigetnek.

Legtöbben Martin Garrix és Fred again.. napjára érkeztek, ezen a két napon csak a Nagyszínpad előtt összegyűlt koncertenként 50-60 ezer ember.

Kádár kiemelte, hogy a Sziget iránt a nemzetközi érdeklődés továbbra is töretlen, a világ számos országából érkező vendégek számára kurrens fesztiválnak számít a rendezvény, és idén nőtt a magyar látogatók aránya. „Az a célunk, hogy ez a vonzó „Sziget-vibe” tovább erősödjön az itthoni és külföldi látogatók számára egyaránt.”