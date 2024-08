Itt vannak az árak: ennyit kérnek el egy doboz sörért és egy ásványvízért a Sziget fesztiválon

A Sziget fesztivál soha nem volt olcsó, azonban a szervezők azt ígérik, hogy az előző árakhoz képest idén nem emelkedett sem az italok, sem az ételek árai, sőt, főtt ételt is lehet kapni 3200 Ft-ért.

Sziget fesztivál, 2024

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A Sziget fesztivál itallapja szerint mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a fesztiválozóknak, ugyanis egy fél literes, dobozos sörért 1930 forintot is elkérnek el, de a csapolt sör sem sokkal olcsóbb, azt 1730 forintért lehet megvenni. A szénsavmentes ásványvíz 990 forintba kerül, valamint a szénsavas verzió is. 4 cl vodka 2290 forint, és ugyanennyit kell fizetni 4 cl whiskyért és tequiláért is. A pálinka ennél már drágább, ott a legolcsóbb a meggy pálinka, amelyet 2890 forintért árulnak, a prémium kajszibarack pálinka pedig 3990 forint. A fél literes üdítők egységesen 1250 forintba kerülnek, míg a 0,25 literes energiaitalokért 1590 forintért lehet hozzájutni. A borok tekintetében 1 deci bor 790 forint, a 3 decis 1790 forint, az 5 decis pedig 2790 forint.

A koktélok 2590 és 3 990 forint között mozognak, míg az 1 deciliteres pezsgőkért 990 forintot kérnek.

Idén is lesznek repoharak, melyekből a három és az öt decisekért is 800 forintot kell fizetni, melyet később, a pohár ellenében vissza kap majd a látogató.

A tavalyi fejlesztéseket megtartva, illetve továbbfejlesztve, változatos kínálattal, kényelmi szolgáltatásokkal és „pénztárcabarát” ételekkel készül a Sziget a vendéglátás terén. Továbbra is konyhás blokkokban, azaz food court-okban kínálják az ételeket a tavalyihoz hasonló elrendezésben úgy, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező kínálatot. A választékban ugyanúgy lesznek magyaros ízek, mint nemzetközi ételek.

Az ételt kínáló helyeknek minimum egy, ún. pénztárcabarát ételt kell tartaniuk, ezeket a szervezők előre egyeztették a vendéglátósokkal, és folyamatosan ellenőrzik a kínálatot. A vendéglátás terén idén is kiemelt szempont a környezettudatosság. A szerződött partnerek a műanyag zacskók, nylon táskák, eldobható tányérok, evőeszközök és egyéb csomagolóanyagok helyett kizárólag papír vagy környezetbarát, lebomló anyagokból készült kellékeket használhatnak. Előnyt jelent, ha a vendéglátósok energiatakarékos megoldásokat választanak, ha a standjaikat környezetbarát anyagok felhasználásával alakítják ki, ha az alapanyag beszerzéseik során a fenntarthatóság kiemelt szerepet kap. 2024-ben, a tavalyi évhez képest egy szigorúbb kritériumrendszer alapján ellenőrzik a vendéglátó egységeket a szervezők. Ezzel a lépéssel is igyekeznek egy még környezettudatosabb, jelentősen kisebb karbonlábnyomú vendéglátást kialakítani, figyelmet fordítva a látogatók szemléletformálásra is.