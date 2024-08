A legnagyobb sztárokkal és hatalmas újdonságokkal indul a Sziget fesztivál

További zenei helyszínek

A dropYard a Sziget hip-hop és rap színpada, az ibis × ALL presents The Buzz az Európa Színpad új neve, ezen a színpadon a hazájukban már komolyabb sikereket elért zenekarok mutatkoznak be, akik nemzetközi szinten még kevésbé ismertek. A Sziget szívében, különböző kultúrákkal, hangokkal és színekkel vár mindenkit a Global Village. A Jukebox by Snowattack az elmúlt években sikerrel működő Tribute színpad folytatásaként debütál. A Sziget Beach Chill Zone az a hely, ahova el lehet vonulni a nagy nyüzsgésből, ha valaki egy kis nyugalomra, pihenésre vágyik. Idén is a Sziget árnyas északi csúcsát tölti meg programokkal a LightStage: napközben koncertek, éjjel pedig parázs Dj-szettek várják a Szitizeneket.

Fotó: Sziget fesztivál/Instagram

Sziget, a zenén túl

Több helyszínt tematikus csoportba rendeztek össze idén a szervezők, egyfajta „zónákat” kialakítva, hogy a kínálatában vagy gondolatiságában összetartozó programhelyszínek közel kerüljenek egymáshoz, ezzel is segítve a látogatók tájékozódását, hogy mindenki könnyebben megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. Eszerint például a Civil Sziget és a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land a FutureGrounds zóna részei lesznek. Az ArtFusion Field elnevezésű zóna égisze alatt jelentkezik majd az ArtGarden (korábban ArtZone), a színházi helyszín, a Nagy Utcaszínház, az Iparművészeti Múzeum, a Cirque du Sziget és a Vándor Vurstli is. A nappali és közösségépítő aktivitások a PlayGround zónán belül lesznek megtalálhatók, mint a SportZone, GameLandHub.

Mivel az előadóművészeti területen igencsak pezseg a színtér, újabb koraesti idősávot kapott a tánc, a színház és a zene. Ennek megfelelően a Sziget Comedy stand-up program és a Mirror Talks kulturális-társadalmi beszélgetései valamivel korábbi időpontokban kezdődnek az eddig megszokottnál, mégpedig a tavaly meglepően nagy sikert aratott brunch program után: a Queens Brunch Vienna rendkívül sokoldalú drag queen-jei idén már három napon át indítják útjára a Mirror varázsszőnyegét. az eddig megszokottnál, mégpedig a tavaly meglepően nagy sikert aratott brunch program után: a Queens Brunch Vienna rendkívül sokoldalú drag queen-jei idén már három napon át indítják útjára a Mirror varázsszőnyegét. És lesz a Szigeten idén is