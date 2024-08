Mindenkit átvert az énekesnő a Sziget Fesztiválon

Augusztus 10-én, szombaton különleges fellépői voltak az idei Sziget Fesztiválnak, ugyanis Martin Garrix előtt az albán-amerikai énekesnő lépett fel a nagyszínpadon.

2013-ban Bebe Rexha leszerződött a Warner Bros. Record-hoz. 3 kiadó is versengett érte, köszönhetően sikeres dalszerzői karrierjének, amit időközben épített fel olyan dalokkal, mint a Selena Gomeznek írt Like a champion, vagy a Billboard HOT 100-as listavezető The monster, amit Bebe egyébként eredetileg Monster under my bed címre keresztelt, és a saját szólóalbumára szánta, aztán úgy döntött, eladja Eminemnek egy leegyszerűsített változatát, amely némi átalakítás után lett világsikerű dal. 2016. július 29-én az énekesnő együttműködött a híres DJ-vel, Martin Garrixel, és megszületett az In the name of love című szám. 2016. november 6-án megjelent a 2016 MTV Europe Music Awards díjátadón, ahol bemutatta a 2017-ben érkező I got you albumát.

A szombati koncertje 17 óra 30 percre volt meghirdetve, azonban közel 10 percet késett a műsor. A közönség ovációval fogadta az első produkciót, amit a Me, Myself & I című dalával nyitott meg. Azonban szokatlan volt az énekesnő külseje, alig lehetett ráismerni, ugyanis míg korábban szőke hajjal, addig a színpadon fekete hajjal volt látható. Később kiderült, hogy az egy paróka volt, ami a show része, így mindenkit átvert az énekesnő. Habár Bebe Rexát vékonyan ismerhette meg a közönség, mostanra több mint 14 kilót hízott, ami betegségének tudható be. PCOS-ja van, amivel egyébként nagyon sok nő küzd, és nem is tudnak róla. Rexhát egyébként még a divattervezőik is túl kövérnek találták, ezért a Grammy-díj-átadóra sem akarták öltöztetni.

A koncertjén viszont előszeretettel hangsúlyozta nőies megjelenését, szűk, fekete ruhában állt a színpadon, ha pedig ez nem lenne elég, a pluszkilói ellenére is a táncosait megszégyenítő mozdulatokat tett, és rázta a fenekét. Történt azonban egy kisebb aki is, ugyanis technikai probléma miatt a Sacrifice című számát újra kellett kezdenie, de ez senkit sem zökkentett ki a hangulatból.