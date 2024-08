Így érkeznek a legelső fesztiválozók a teljesen üres Sziget fesztiválra - galéria

A Városközpontban található a Mental Care Corner, ahol szakképzett segítők gondoskodnak arról, hogy visszanyerje a lelki egyensúlyát, akit bármi kellemetlen élmény ért vagy valamiért pánik fogta el. Akik pedig esetleg túllépték az alkoholtűrő határukat, a BOLT Party Aréna melletti Hangover Care Corner-ben pihenhetik ki a fáradalmaikat. Az Elsősegély Központban a balesetek többségét jelentő bokaficam vagy egyéb sérülések ellátásán túl egy olyan “védőhálót” igyekeznek biztosítani, mely az egészségügyi problémával élők - mozgáskorlátozottak, cukorbetegek vagy gyógyszer szedésre kötelezettek - számára nyújt biztonságos szórakozást.

A vendégközpontú és még gördülékenyebb ügyfélkezelést segítendő, a vendégeket egy új Welcome Zone fogadja, ami azon túl, hogy egy tökéletes találkozási pont, itt került kialakításra a megújult Városközpont is, ahol elérhető minden olyan szolgáltatás, ami a látogatóknak nagy segítség a fesztivál forgatagában. Itt található az információs központ, a talált tárgyak osztálya, a közönségszolgálat, az ún. Szitizen Center vagy a biztonsági kérdésekben segítő panasziroda. Az idei fejlesztések célja egyrészt, hogy hatékonyabban kezeljék a problémákat, de az is, hogy a látogatók komfort- és biztonságérzetét is növeljék.

Több helyszínt tematikus csoportba rendeztek össze idén a szervezők, egyfajta „zónákat” kialakítva, hogy a kínálatában vagy gondolatiságában összetartozó programhelyszínek közel kerüljenek egymáshoz, ezzel is segítve a látogatók tájékozódását, hogy mindenki könnyebben megtalálja az érdeklődésének megfelelő programot. Eszerint például a Civil Sziget és a társadalmi kérdéseket a fiatalok szempontjából körüljáró Think for Tomorrow, illetve a fogyatékkal élők speciális problémáira rávilágító XS Land a FutureGrounds zóna részei lesznek. Az ArtFusion Field elnevezésű zóna égisze alatt jelentkezik majd az ArtGarden (korábban ArtZone), a színházi helyszín, a Nagy Utcaszínház, az Iparművészeti Múzeum, a Cirque du Sziget és a Vándor Vurstli is. A nappali és közösségépítő aktivitások a PlayGround zónán belül lesznek megtalálhatók, mint a SportZone, GameLandHub.