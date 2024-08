Ilyen volt a Sziget Fesztivál harmadik napja - képek

A Sziget harmadik napján, pénteken a Beton.Hofi nyitotta meg a nagyszínpad programjait. Az este folyamán Stormzy is fellépett, aki nemcsak zenéjével, hanem fekete felhatalmazásért és társadalmi aktivizmusért való kiállásával is ismert. Alapított egy kiadót, ösztöndíjat indított fekete brit diákoknak, elindította a #Merky Foundationt a rasszegyenlőségért, és a #Merky FC-vel a sokszínűségért áll ki a futballiparban. Emellett fesztivált rendezett az All Points East-szel, amelyen számos művész fellépett.

Őt követte Liam Gallagher, a modern brit zene egyik legmeghatározóbb alakja, az Oasis frontembere. Liam Gallagher ünnepli az Oasis mindenkit meghódító és rendkívül befolyásos debütáló albumának, a „Definitely Maybe” 30. évfordulóját az „Álljuk megvalósítani 30 évet” arénaturnéval 2024-ben.

Szombatra várják a hatalmas show-jairól ismert szupersztár DJ-t, Martin Garrixet, Bebe Rexhát, aki David Guettával többször is dolgozott már együtt,- közös slágerük a Say my name,valamint az I'm good (blue), a vasárnap headlinere a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith, és a zárónapon lép fel a modern elektronikus popzene legkurrensebb producere, Fred again.