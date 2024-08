Hatalmas mellek, kerek fenék, meztelen combok - ők a Sziget fesztivál legdögösebb bombázói - képek

Kylie Minogue koncertjével vette kezdetét az idei Sziget Fesztivál, ahol idén is számos világsztár fellép. Idén már 30. alkalommal nyílt meg a Szabadság Szigete, ahol 50 helyszínen 1000-nél is több program várja a fesztiválozókat.

A szervezők bejelentették, hogy idén sokkal több magyar vásárolt bérletet, mint eddig bármikor, így a külföldi vendégek mellett most jóval több magyar fog majd együtt bulizni közel egy héten át a Hajógyári-szigeten. A fesztiválra rengeteg magyar sztár is ellátogatott: a Dancing with the Stars két táncosnője, Szőke Zsuzsanna és Lissák Laura is a bulizók között volt, de Baukó Éva, Király Linda, Hunyadi Donatella és Tolvai Reni is úgy döntöttek, hogy részt vesznek a Szabadság szigetén, ahol igencsak szexi szettben buliztak több, merész nőtársukkal együtt.

