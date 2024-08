A Sziget már két évtizede az olasz fiatalok kedvenc külföldi fesztiválja

A Revolut Színpadon péntek este Liberato, az utóbbi évek legérdekeseb és legvitatottabb olasz zenei jelensége lép fel. A személyazonosságát évek óta sikeresen titkoló énekes-rapper a klasszikus – és szűk hazájában töretlenül népszerű - canzone napolatena stílusát újította meg a rap, a trap, az R'N'B és az elektronikus zene nyelvén. Angollal kevert nápolyi dialektusát ugyan csak földijei értik, és nem használja a klasszikus zeneipari kampánygépezetet, dalai mégis azonnal futótűzként terjedtek az egész országban.

Fotó: Sziget Festival Official

Liberatóval ellentétben világszerte jól ismert a személyazonossága a Yettel Colosseum hétfői fellépőjének, Victoriának: ő a rockzenét a mainstreambe visszaemelő Måneskin basszusgitárosa. Zenekara az 2021-es Eurovíziós Dalfesztivál döntőjéből mindössze egy év alatt jutott el a csúcsra: a The Rolling Stones előzenekara, és a világ legnagyobb fesztiváljainak headlinere lett. A Szigeten Victoria Dj-szettjén tombolhatunk majd.

A feltörekvő zenekarok legjobbjaiból válogatott a New Sounds from Italy project, hogy betekintést nyújtson a fiatal olasz könnyűzenei szcénába, ami unikális abból a szempontból, hogy a közönség 80%-ban hazai zenéket hallgat.

A project keretében a Lightstage-en mutatkozik be a 43.Nove, akikre már az MTV is felfigyelt; “Immagini" c. kislemezük szerepelt a "New Generation Artist" válogatásban; Elasi, Laila al Habash és Popa, akik alternatív-pop vonalon mozognak; gIUSE THE LIZIA , az olasz indie-szcéna legújabb üdvöskéje; aztán a funkot dél-olasz népzenei elemekkel ötvöző, őrült Guatemala, valamint a szintén dél-olasz Wism. A New Sounds from Italy-t a Per Chi Crea 2023 programon keresztül a SIAE olasz szerzői jogvédő iroda és az olasz Kultuszminisztérium (MIC) támogatta.