Ilyen volt a Sziget Fesztivál egyik legjobban várt napja, Martin Garrixért őrjöngött a tömeg - képek

Bebe Rexha ugyan késő délután lépett csak színpadra, de így is hatalmas tömeg fogadta őt, és pluszkilói ellenére is energikusan mozgott, táncolt és twerkelt a színpadon.

Martin Garrix holland származású DJ és producer, aki a legfiatalabb és legsikeresebb művészek közé tartozik a pop és elektronikus zene terén szombat este adott koncertet a Nagyszínpadon. Hatalmas tömeg és ováció fogadta a műsorát, a tömeg pedig őrjöngött, és vele együtt bulizott.

Az Analog Balaton elektronikus duó a Revolut Stage-en ikonikus színpadán szórakoztatta a hatalmas tömeget, míg Louis Tomlinsont a Nagyszínpadon lehetett megnézni.

A Sziget fesztivál első napját augusztus 7-én nyitotta meg Kylie Minogue, aki hatalmas show-t csinált. A második napon a Nagyszínpadra érkezett Azahriah, aki szintén elképesztő tömegeket vonzott a koncertre, de az este világsztárja, a súlyos beteg Halsey fellépésére is rengetegen voltak kíváncsiak. Az első naphoz képest sokkal többen voltak a fesztivál területén, és az esti koncerteken is. A csütörtöki napon, a rendkívül erős fellépőket felvonultató Revolut Stage-en lépett fel a Grandson, valamint Aurora is, akinek fellépése alatt tömve volt a sátor.

A Sziget harmadik napján, pénteken a Beton.Hofi nyitotta meg a Nagyszínpad programjait. Az este folyamán Stormzy is fellépett, őt követte Liam Gallagher, a modern brit zene egyik legmeghatározóbb alakja.

A vasárnap headlinere a kortárs pop legegyedibb hangú ikonja, Sam Smith lesz.