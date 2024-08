A 10 legjobban várt koncert, amit nem szabad kihagyni a Sziget fesztiválon

Kylie Minogue

Kylie Minogue egyedülállóan ragyogó karrierje során több mint 80 millió lemezt adott el világszerte, 5 milliárd streamet és 9 brit No 1 albumot ért el. Számos díjat gyűjtött be, köztük 4 BRIT-díjat, 2 MTV-díjat és 2 Grammy-díjat. Egyedülálló abban, hogy öt egymást követő évtizedben vezette az Egyesült Királyság slágerlistáját. A popzene arénájában páratlanul áll - mint szupersztár, folyamatosan újít és felfedez, ami a jelenben gyökerezik, ugyanakkor meghatározza és ünnepli a múltat. Az énekesnő augusztus 7-én, a Sziget első napán ad majd hatalmas koncertet, ő az idei év egyik legjobban várt fellépője, aki nem először jár már Magyarországon. Most megtudhat róla 10 érdekességet a koncertje előtt, ha ide kattint!

Fotó: Kylie Minogue/Instagram

