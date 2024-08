Dühös britek, vidám magyarok vagy Skrillex: Mit nézzünk a Sziget utolsó napján?

Az augusztus 12-i, utolsó napon Skrillex lesz a fő fellépő a Sziget Fesztiválon, egy látványos zászlóparti (ötezer zászló felvonultatása) után 19.15-kor kezd a Nagyszínpadon.

A Grammy-díjas Los Angeles-i énekest és DJ-t a tíz legjobban várt fellépő között is listáztuk, valószínűleg komoly műfaji kavalkádra számíthatunk a fellépésén. A Skrillex név mögött álló Sonny John Moore-t a From First to Last nevű poszt-hardcore banda énekeseként ismerhette meg a közönség, de első szólólemezén, a Recessen már inkább az EDM és a dubstep felé fordult, miközben például Justin Bieberrel is dolgozott már együtt.

Fred again... 2022-ben

Fotó: Benoit Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP / Benoit Durand / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Szintén a tíz legjobban várt előadó között emlegettük a Fred again... néven fellépő londoni producert, Frederick John Philip Gibsont, akit idén a legjobb új előadók között jelöltek Grammy-díjra. 2020-ban az addigi legfiatalabb művészként kapta meg az év producere címet a Brit Awardson, egyébként Skrillexszel is volt már közös munkája – most pedig közvetlenül utána áll színpadra.

Mi lesz a Revolut Színpadon?

A második legnagyobb színpadon, a Revolut Stage-en három izgalmas zenekar is fellép egymás után: már 17 órakor kezd a Wednesday, amelynek shoegaze-ből és countryelemekből gyúrt, történetmesélős zenéjét talán jobban megérné egy klubban meghallgatni, mint egy nyüzsgő fesztiválon – de legalább örülhetünk, hogy idáig eljöttek Észak-Karolinából.

A Wednesday zenekar a SiriusXM stúdiójában

Fotó: Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hasonló a helyzet a szintén amerikai Big Thieffel, amely 2019-ben még a Nagyszínpadon lépett fel, de az láthatóan túl nagy volt nekik: a cuccaikat a lehető legkisebb körben pakolták fel a színpadra, az énekesnő, a szólóanyagairól is ismert Adrianne Lenker leginkább bátortalan gesztusokkal terelgette a zenekart. Ezúttal a Revolutionön láthatjuk őket 20.45-től, érdemes lesz megnézni, oda mivel készültek.

A kettő között nagyobb bulit ígér a leedsi Yard Act, amely az úgynevezett crank wave műfaj egyik képviselője. A meglehetősen dühös irányzat talán az Idlesszel, annak 2017-es debütáló lemezével indult: főleg britek művelik, akik leginkább társadalmi kiábrándultságuknak adnak hangot a zenéjükkel. Aki a Szigeten augusztus 11-én látta és szerette a Fontaines D.C.-t, annak várhatóan a Yard Act is tetszeni fog – íme, a bemutatkozó daluk 2022-ből: