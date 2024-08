Már csak két nap, és vége a Sziget Fesztiválnak: Itt a vasárnapi program

Vasárnap Joesef után Becky Hillé a Nagyszínpad, az énekesnő tíz éve tűnt fel, a brit The Voice című tévés tehetségkutató által lett ismert. A Gecko (Overdrive) című dalával brit listavezető lett, két jelölése volt a Brit Awardson, David Guettával is dolgozott. Közös daluk 46 millió megtekintésnél jár a YouTube-on.

Janelle Monáe

Fotó: AFP

19.15-től a Nagyszínpadon a tízszeres Grammy-jelölt Janelle Monáe lesz látható, 21 éve van a pályán, lemezei rendre feltűnnek a Billboard-listákon. A Funnal közös dala 1,1 milliárdnál jár, stílusában keveredik a soul, a funk, a rhythm and blues és a rock.

Sam Smith zárja az estét ezen a színpadon, őt talán nem kell különösebben bemutatni, öt Grammy-díja van, Oscart is nyert filmzenéért, háromszor nyert a Brit Awardson, ugyancsak háromszor a Billboard Music Awardson, de még Golden Globe-díja is van.

The Editors

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

A második legnagyobb színpadon a holland Pip Blom kezdi a műsort vasárnap, utánuk az Editors érkezik, egy 2002-ben alapított posztpunk zenekar az angliai Birminghamből. Hét albumuk jelent meg, ebből kettő platinalemez lett. A Joy Division, az Interpol, a The Chameleons és a U2 ihlette a zenéjüket, rendszeres fesztiválfellépők. 20.45-től ugyanott az ír Fontaines D.C. lesz a színpadon, hét éve aktív banda, második lemezük Grammy-jelölést ért. Egyik legismertebb daluk 1,7 millió megtekintésnél jár:

Magyar fellépők hallhatók a Petőfi színpadon, ott Kőrös Mimi, művésznevén Saya Noé kezd hatkor, ő nem csak a dallamokat és a dalszövegeket, de a produceri munkát, a hangszerelést is maga készíti. Zenéje leginkább “pop noir”, melankolikus, alternatív elektropop hiphop és trap elemekkel fűszerezve. Utána a kisbetűs ünnepnapok következik, egy újpesti rockzenekar, 21.20-tól pedig óriási buli lesz, hiszen érkezik a Los Orangutanes, amely ugyan magyar alapítású, de latin zenét játszik és 2023-ban is óriási koncertet adtak a Szigeten. 23.15-től az Anna and the Barbies lesz a színpadon, az extrovertált énekesnő és bandája fél egykor zár.

Anna and the Barbies

Fotó: Facebook

A Revolut színpadon utánuk a Crystal Fighters zenéjére bulizhat a fesztivállátogató: a zenekar 2007 óta létezik, 2010-ben jött ki az első lemeze, az elektronikus tánczene kedvelőinek lehet érdekes ez a csapat. A színpadon a hat nagylemeznél járó Christian Löffler zár majd éjjel fél egytől, őt a leginkább a techno, a deep house, az ambient stílusokat követők fogják megnézni.