Sokan csalódtak Kylie Minogue Sziget-koncertjén

Fotó: Sziget Official Instagram

A koncert vége előtt sikerült valóban feltüzelnie a közönséget, amikor elkezdte énekelni a legújabb nagy slágerét, a Padam Padamot, amit rögtön a Can't Get Out Of My Head követett. A 2001-es slágere volt az egyetlen olyan nóta, ami valódi fesztiválhangulatot varázsolt és őrjöngött a tömeg, hiszen mai napig vitathatatlanul a legnépszerűbb dala a karriejre során.

Azonban a félplayback és a felvételről játszott alapok a Sziget fellépőinek kedvelt megoldása, valószínűleg rontja az összhatást és nem tudja azt a koncertélményt nyújtani, amit a közönség elvárna. Kylie Minouge biztosra akart menni, így ő is élt a lehetőséggel, azonban így nem tudott olyan energiákat megmozgatni, amire igazán vágyott volna az, aki kilátogatott a Sziget fesztivál első napjára. Több nagy slágerét sem adta elő, és kicsivel a kiírt időpont előtt be is fejezte a koncertet, hiába várta a közönség, hogy visszatér egy búcsúdallal, de nem így történt, így sokan hiányérzettel távozhattak a helyszínről.

Kylie Minogue folyamatosan kapcsolatba lépett a közönséggel, beszélgetett mosolygott. Egy rajongót a színpadra is felhívott és egy részletet is énekelt a lány kedvenc dalából

Fotó: Sziget Official Instagram

Kylie Minogue egyébként egyedülállóan ragyogó karrierje során több mint 80 millió lemezt adott el világszerte, 5 milliárd streamet és 9 brit No. 1 albumot ért el. Számos díjat gyűjtött be, köztük 4 BRIT-díjat, 2 MTV-díjat és 2 Grammy-díjat, az egyiket a Padam Padam című slágeréért kapta. Egyedülálló abban, hogy öt egymást követő évtizedben vezette az Egyesült Királyság slágerlistáját. A popzene arénájában páratlanul áll - mint szupersztár, folyamatosan újít és felfedez, ami a jelenben gyökerezik, ugyanakkor meghatározza és ünnepli a múltat.

