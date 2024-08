Kivillanó mellek, feszes fenekek, parányi ruhák: ők a Sziget Fesztivál bombázói

A többnapos buli Kylie Minogue koncertjével indult az első nap, de a későbbiekben is rengeteg világsztár várta a látogatókat. A második napon a Nagyszínpadra érkezett Azahriah, aki szintén nagy tömeget vonzott a koncertre, de az este világsztárja, a súlyos beteg Halsey fellépésére is sokan voltak kíváncsiak. Az első naphoz képest többen voltak a fesztivál területén, és az esti koncerteken is. A csütörtöki napon a rendkívül erős fellépőket felvonultató Revolut Stage-en lépett fel a Grandson, valamint Aurora is, akinek fellépése alatt tömve volt a sátor.

A Sziget harmadik napján, pénteken a Beton.Hofi nyitotta meg a Nagyszínpad programjait. Az este folyamán Stormzy is fellépett, őt követte Liam Gallagher, a modern brit zene egyik meghatározó alakja.

Szombaton volt a fesztivál egyik legjobban várt napja, hiszen olyan előadók léptek fel, mint Bebe Rexha, Martin Garrix, Louis Tomlinson vagy az Analog Balaton.

Vasárnap, augusztus 11. már az utolsó előtti nap volt: a fő fellépő Sam Smith volt, de előtte megfordult a Nagyszínpadon Becky Hill és Janelle Monaé, a Revolut Stage-en pedig olyan zenekarok váltották egymást, mint a Pip Blom, az Editors és a Fontaines D.C. – miközben többek között pirotechnikai előadás, cirkuszi bemutató is zajlott más helyszíneken.

A szervezők természetesen az utolsó napra, augusztus 12-re sem hagyták program nélkül a fesztiválozókat, hétfőn a húzónév a Grammy-díjas Los Angeles-i énekes és DJ, Skrillex volt. Utána láthattuk szintén a Nagyszínpadon a Fred again... néven fellépő londoni producert, Frederick John Philip Gibsont, akit idén a legjobb új előadók között jelöltek Grammy-díjra, 2020-ban pedig az addigi legfiatalabb művészként kapta meg az év producere címet a Brit Awardson.